„Bares für Rares“: Horst Lichter veräppelt Mülheimerin – dann wird’s schnell ernst

Er ist einfach eine Nummer. Seit Jahren schon ist Horst Lichter aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Ob als Koch, Schauspieler oder „Bares für Rares“-Moderator – die Zuschauerinnen und Zuschauer lieben ihren Horst. Auch, weil der 63-Jährige immer mal wieder einen flotten Spruch auf den Lippen hat. Das bekam in der aktuellen „Bares für Rares“-Folge am Freitag (4. April 2025) auch eine junge Frau aus Mülheim zu spüren.

So war Vanessa Schäfer, die in der NRW-Stadt als medizinische Fachangestellte arbeitet, doch mit einer bunten Vase in die ZDF-Trödelsendung gekommen. Doch wie bei „Bares für Rares“ altbewährte Tradition, ging es zunächst einmal um die Person hinter dem Verkaufsobjekt.

Kaputte Vase bei „Bares für Rares“

Was sie denn so privat mache, wollte Horst Lichter wissen. Und da wusste die 31-Jährige einiges zu berichten: „Malen, Buch lesen, spazieren gehen, mit Freunden treffen.“ Da konnte sich Horst einen Spruch nicht verkneifen. „Also ne ganz Wilde“, scherzte der passionierte Motorradfan, „da geht die Post ab“. Doch Vanessa nahm es so, wie es gemeint war, mit Humor.

Eine ganz besondere Vase fand ihren Weg zu „Bares für Rares“. Foto: Screenshot ZDF

Dann aber war genug der Witze. Der Ernst der Expertise stand an. Und die nahm in diesem Fall ZDF-Experte Colmar Schulte-Goltz vor. Ein „aufsehenerregendes Stück“ sei die Kugelvase, so der Sachverständige.

Enttäuschende Expertise

Entstanden in den 70er-Jahren, hergestellt von der Manufaktur Scheurich, machte die bunte Keramik-Vase durchaus etwas her. Doch kann das aufsehenerregende Stück, nebenbei gesagt in leider nicht dem besten Zustand, die gewünschten 200 bis 300 Euro einbringen?

Schwierig, so wies die Vase kleine Haarrisse auf, dementsprechend konnte Colmar nicht mehr als 50 Euro ansetzen. Ein herber Schlag. Dennoch wollte Vanessa verkaufen. Und tat das auch. Sogar für deutlich mehr als den Schätzpreis. Zahlte „Bares für Rares“-Händler Friedrich Häusser schlussendlich 100 Euro. Und damit immerhin den doppelten Schätzpreis.