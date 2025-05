„Bares für Rares“: Die Hoffnung starb ganz zum Schluss

Na hör mal, das Gesicht kennen wir doch irgendwo her? Ja, ein klein wenig Ähnlichkeit mit unserem Lieblingsmoderator hatte die kleine Faun-Figur schon, die Peter und Oliver Schindler aus dem Westerwald mit ins Pulheimer Walzwerk gebracht hatten. Falls den beiden „Bares für Rares“-Kandidaten das ebenfalls aufgefallen war? Anmerken ließen sie es jedenfalls nicht. Horst Lichter jedoch staunte dafür umso mehr, als er sich die kleine Figur genauer ansah.

Wenn man sich nur das Gesicht ansehe, sinnierte Lichter, würde er einem immer bekannter vorkommen. Eine treffende Einschätzung. Doch sei es drum. Der kleine Mann sollte schließlich keinen Doppelgänger-Wettbewerb gewinnen, sondern bei „Bares für Rares“ einen neuen Besitzer finden. Und so machte sich Bianca Berding ans Werk.

Ein kleiner Faun bei „Bares für Rares“

So handelte es sich bei dem Faun um eine verniedlichte Darstellung eines Waldgeistes, der für ungezügelte Triebe stand. Hergestellt, so Bianca Berding, sei die Figur von der berühmten Firma Meissen – etwa zwischen 1908 und 1924.

Mit wem hat diese kleine Figur denn wohl eine gewisse Ähnlichkeit? Foto: Screenshot ZDF

Überraschend: Trotz ihres Alters von über 100 Jahren befand sich die Porzellan-Figur in einem sehr guten Zustand. Lediglich eine kleine Beschädigung konnte Bianca finden, die jedoch, so die ZDF-Expertin, sieht man nur mit der Lupe. Auf der Nase fehle nämlich ein bisschen was von der Glasur.

ZDF-Händler bleiben unter der Expertise

Dementsprechend positiv war Bianca auch ob des Preises gestimmt. Die 500 Euro, die sich Peter und Oliver Schindler wünschten waren nämlich durchaus realistisch. 500 bis 600 Euro setzte Bianca Berding an.

Und die Händler? Die waren durchaus begeistert von der niedlichen Figur. Die 500 bis 600 Euro wollten sie aber nicht herausrücken. 450 Euro zahlte Fabian Kahl schlussendlich. Und Paul? Der schien sich nach der positiven Reaktion der Händler durchaus mehr erhofft zu haben, die Hoffnung jedoch starb am Ende aber doch. „Als der Fabian gesagt hat, dass er so etwas noch nie gesehen hat, habe ich mir gedacht: Okay, wir schießen jetzt weit über die Expertise hinaus. War dann leider doch nicht so“, war Oliver am Schluss leicht geknickt.