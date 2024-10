„Bares für Rares“: Prominenter Fan sorgt für Aufsehen

Dass Trödel alles andere als langweilig ist, beweist regelmäßig die ZDF-Sendung „Bares für Rares.“ Seit seiner Erstausstrahlung lockt der ZDF-Hit die Zuschauer vor die Bildschirme und ist aus dem Nachmittagsprogramm nicht mehr wegzudenken! Dabei sind es nicht nur die Raritäten, die die Fans zum Staunen bringen, sondern auch die charmanten Händler und nicht zuletzt Moderator Horst Lichter!

Bei den spannenden Geschichten kann es sich auch der ein oder andere Weltstar nicht verkneifen, in die Sendung reinzuschnuppern.

„Bares für Rares“: Prominenter Zuschauer schaltet ein

Ob Antiquitäten, Sammlerstücke oder skurrile Raritäten – bei „Bares für Rares“ ist für jeden was dabei! Dass die Sendung dabei nicht nur den Otto Normalverbraucher anspricht, beweist nun die Instagram-Story von niemand Geringerem als „Tokio Hotel“-Frontmann Bill Kaulitz! Denn der Weltstar outete sich doch glatt als Fan der ZDF-Sendung.

Grund genug für den Social-Media-Account der Show, die Kaulitz-Story zu reposten und hinzuzufügen: „We like your Nachmittagsbeschäftigung.“

Bill Kaulitz: Gerüchteküche brodelt

Dabei schaltete Bill Kaulitz nicht etwa aus seiner Wahlheimat Los Angeles ein, sondern aus einem Hotelzimmer. Aufmerksamen Fans fiel sofort auf: Es handelte sich um das „Four Seasons“ Hotel in Budapest. Doch den Trip nach Ungarn verbrachte der „Tokio Hotel“-Star scheinbar nicht alleine, sondern allem Anschein nach mit Schlagerstar Marc Eggers.

Denn auch der meldetet sich auf Instagram aus Budapest, besuchte dort ein Tierheim. Ob die beiden Musiker wohl gemeinsam gereist sind? In den vergangenen Monaten geisterte öfters das Gerücht durch die Medien, dass sich beide Sänger womöglich recht nahe stehen könnten. Etwas offizielles von beiden Seiten gibt es jedoch zu diesem Thema nicht.

Bisher verriet Bill Kaulitz in seinem Podcast „Kaulitz Hills“ nur so viel: Er ist in einer Partnerschaft mit einem Mann. Wer genau der Auserwählte ist, plauderte er nicht aus. Fans dürfen sicherlich gespannt sein, ob der „Tokio Hotel“-Frontmann sich in Zukunft noch zu seinem genaueren Beziehungsstatus äußern wird.

In der Zwischenzeit bleibt zu hoffen, dass Bill seine Aufmerksamkeit nicht nur seiner neuen Liebe schenkt, sondern ab und zu auch bei „Bares für Rares“ für Einschaltquoten sorgt.