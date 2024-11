„Bares für Rares“: Kollegen feiern Waldi: „Du bist unsere Perle!“

Teil der aktuellen ,,Bares für Rares“-Folge vom Montagnachmittag (25. November 2024) ist ein Mutter-Tochterduo: Gisela Aust-Tegeler und Sarah Brodacz aus Bramsche haben sich ins Pulheimer Walzwerk aufgemacht. Sie wollen die ZDF-Händler von einem ganz kleinen, aber edlen Schmuckstück aus England überzeugen.

Wobei könnte es sich da handeln? Ein kleines Goldkettchen um 1900 hergestellt, dessen Anhänger mit Perlen viel Raum für Spekulationen übrig lässt. Passend zur aktuellen kalten Jahreszeit könnte es einen Eiskristall, ein Edelweiß oder einen Seestern darstellen. Die Sachverständige Wendela Horz (54) hat schon klar erkannt, dass es sich nur beim Material des Anhängers um Gold (375er) handele. Außerdem ist der Zustand ausgesprochen gut.

,,Bares für Rares“: Bahnt sich eine Sensation an?

Fragt sich nur, welcher Gewinn für die ,,Bares für Rares“-Kandidatinnen herausspringen könnte. Einst investierte Rentnerin Gisela 280 DM-Mark in den Eyecatcher. Für damalige Verhältnisse war das echt eine stolze Summe. Nun stapelt sie etwas tief. Mit 200 Euro würde sie sich zufriedengeben. Wendela Horz bemisst den Wert bei 250 bis 300 Euro.

Doch was bahnt sich im Händlerraum an? Vielleicht geschieht ja die von den Zuschauern heißersehnte Sensation! Der kleine Anhänger, der auch als Brosche getragen werden kann, zieht die Blicke der Händler auf sich. So wird er von Hand zu Hand gereicht und für seine Ästhetik geschätzt. Schnell bieten sich die potentiellen Käufer hoch.

,,Bares für Rares“: Heißgeliebter Waldi

,,Ich bin ja kein Perlenfreund, deswegen bin ich ja auch raus“, sagt Kult-Händler Walter Lehnertz. Sein Kollege Julian Schmitz-Avila witzelte daraufhin und schmeichelt ihm: ,,Du bist doch unsere Perle!“ ,,Eine Barockperle!“, fügt Kollegin Elisabeth Nüdling lachend hinzu.

Am Ende stehen 220 Euro zu Buche. Und damit zwanzig Euro mehr als der eigentliche Wunschpreis vom Mutter-Tochtergespann. Elisabeth Nüdling darf sich derweil über das edle Schmuckstück freuen! Freudestrahlend und bereichert durch ihren TV-Auftritt können Mutter und Tochter jetzt beruhigt die Heimreise ins Emsland antreten.