„Bares für Rares“: Nach Expertise – Ehepaar fällt Kinnlade herunter – „So viel Geld!“

Bei „Bares für Rares“ wird so mancher Fund zu echtem Geld. Am Donnerstagmittag (4. September) landet ein Ehepaar in der Sendung nun einen echten Glückstreffer. Eva und Bernhard Lengeling aus Monheim am Rhein sind mit einem vermeintlich wertlosen Erbstück in die ZDF-Sendung gegangen und erlebten eine Überraschung, die sie nie für möglich gehalten hätten.

Die goldene Brosche, ein Erbstück von Bernhards Mutter, wurde jahrzehntelang unterschätzt. „Das hätten wir nicht erwartet“, gestand Eva Lengeling. Doch Horst Lichter und Expertin Heide Rezepa-Zabel sahen das ganz anders. „Wir sind schon immer ein bisschen romantisch, wir zwei“, schwärmte Horst Lichter, als er die Brosche sah.

„Bares für Rares“: Experte überrascht mit Schätzpreis

Die Brosche, die Eva an ihrer Schwiegermutter nie gesehen hatte, zeigte sich als ein Schmuckstück von außergewöhnlicher Schönheit. Es handelt sich um eine Hopfenblüte, aus Gold gefertigt, mit Brillanten und Saphiren als Tautropfen, erklärte Rezepa-Zabel.

Das Ehepaar war überrascht zu erfahren, dass es sich um 750er-Gold handelte und dass der reine Goldwert bereits bei 960 Euro lag. Der gesamte Schätzpreis lag schließlich bei 1000 bis 1200 Euro, was für das Ehepaar eine enorme Überraschung war. „Also wir hatten eigentlich so 500 Euro gedacht“, so Eva Lengeling.

Die Gebote bei „Bares für Rares“ begannen mit 500 Euro und schnellten innerhalb weniger Sekunden auf 1000 Euro hoch. Das Ehepaar war mehr als zufrieden, als Händlerin Susanne Steiger bei 1150 Euro das letzte Gebot abgab. „Die Verhandlung lief super. So viel Geld, das ist der Wahnsinn!“, freute sich Eva Lengeling.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.