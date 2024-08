Horst Lichter über letzten „Bares für Rares“-Dreh: „Das war grauenhaft“

Seit Tag eins steht Horst Lichter für die beliebte ZDF-Sendung „Bares für Rares“ vor der Kamera. Der Moderator ist sozusagen das Bindeglied zwischen den Experten und den Kandidaten und entscheidet darüber, wer die Händlerkarte am Ende des Tages bekommt und wer nicht.

In den letzten Jahren hat Horst Lichter bei „Bares für Rares“ bereits einiges erlebt. Darunter waren unter anderem auch unschöne Momente, die ihm im Gedächtnis geblieben sind. Von einer negativen Erfahrung spricht er jetzt selbst – und erzählt sie ausgerechnet Kandidaten der Trödelshow.

Am Montagnachmittag (29. Juli) sind Jessika Braun und Ralf Coerdts bei „Bares für Rares“ zu sehen. Das Ehepaar aus Königswinter möchte einen alten Schaukelstuhl verkaufen. Es vermutet, dass es sich bei der Sitzgelegenheit um ein ganz besonderes Stück handelt.

+++ „Bares für Rares“-Kandidatin zu ihrem Mann: „Hab’s dir gleich gesagt“ +++

Während der Fachmann den Schaukelstuhl genauer unter die Lupe nimmt, begrüßt Horst Lichter seine Kandidaten erst einmal. Da diese aber darin vertieft sind, dem Experten zuzuschauen, schleicht sich der „Bares für Rares“-Moderator ganz vorsichtig an. Und das aus gutem Grund.

Horst Lichter erinnert sich an früheren Dreh

Wie Horst Lichter kurzerhand erzählt, hat er aus vergangenen Dreharbeiten gelernt. Dort kam es nämlich zu einem unschönen Zwischenfall, erinnert sich der 62-Jährige: „Guten Tag! Ich fange ganz ruhig an. In der letzten Sendung haben sich welche so erschrocken. Das war grauenhaft!“ Das Paar aus Königswinter reagiert verständnisvoll und begrüßt den Moderator mit einem Händedruck. Nachdem das geklärt ist, muss jetzt nur noch die Expertise stimmen.

+++ „Bares für Rares“: Knallharte Entscheidung! Horst Lichter bricht plötzlich ab +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.