„Bares für Rares“: Händler in Aufruhr – „Jetzt hör doch auf damit!“

Am Mittwochabend (9. April 2025) um 20.15 Uhr steht den treuen und eingefleischten „Bares für Rares“-Fans ein besonderes Highlight bevor. So sendet das ZDF ein XXL-Frühlings-Special.

Im Verlauf der Sendung wird sofort eines spürbar: Nicht nur für die Zuschauer ist es ein besonderer Trödeltag, sondern auch für die einzelnen Händler und Kult-Moderator Horst Lichter. Beim hitzigen Wettbieten können die Emotionen dann auch einmal hochkochen. Ein Händler weist dabei seine Kollegin besonders zurecht.

„Bares für Rares“: Berühmter Schauspieler zu Besuch

Dass die erfahrenen Antiquitätenkenner immer Feuer und Flamme sind, wenn neue Objekte den Händlerraum erreichen, ist nichts Neues. Zu groß ist die Vorfreude und der Wunsch, ein edles, teures Unikat zu ergattern.

In der „Bares für Rares“-Frühlingsausgabe sind unter anderem zwei weiße Porzellanfiguren die begehrten Objekte. Der deutsch-schwedische Schauspieler August Wittgenstein (44), bekannt aus dem Filmklassiker „Das Boot“ und der beliebten Netflix-Serie „The Crown“, erhielt sie einst von seinem Vater, der sie wiederum von seiner Patentante erbte.

„Bares für Rares“: Porzellanfiguren bringen Expertenherz zum Leuchten

Das Besondere: Die Figuren orientierten sich an einer Serie, die Friedrich der Große 1769 bei seiner eigenen Manufaktur, der königlichen Manufaktur in Berlin, in Auftrag gab. So wurden sie als Ausformungen der ursprünglichen Objekte Ende des 19. Jahrhunderts vom deutschen Bildhauer Friedrich Elias Meyer hergestellt. Optisch unterscheiden sie sich nicht vom Original.

Der Sachverständige Colmar Schulte-Goltz erkennt sofort die Besonderheit des Exponats und beschreibt: „Es ist das bedeutendste Stück aus seiner Hand, was wir hier sehen können.“ Außerdem hebt er den makellosen Zustand hervor.

Wittgensteins Wunschsumme beläuft sich auf 800 Euro. Ist das zu hochgegriffen? Colmar Schulte-Goltz hat ganz andere Vorstellungen und versetzt alle ins Staunen: 1.700 Euro bis 2.000 Euro und vielleicht sogar mehr seien durchaus im Bereich des Möglichen.

Im Händlerraum brechen alle Dämme

Unter dem lauten Applaus der anwesenden Zuschauer schreitet Wittgenstein schnell zum Händlerraum. Sofort sind die Händler fasziniert von den zwei Porzellanfiguren. Sie bieten sich rasant hoch. Gefühlt nimmt es kein Ende mehr! Christian Vechtel hebt die Summe auf gigantische 2.000 Euro an und zeigt sich siegessicher.

Plötzlich grätscht ihm seine Kollegin Sarah Schreiber dazwischen und haut noch 50 Euro oben drauf. Völlig frustriert klatscht Vechtel auf den Tisch. Er wird laut und aus ihm platzt heraus: „Och Sarah! Jetzt hör doch mal auf damit!“

Sofort wird erkennbar, mit wie viel Energie und Herzblut die Händler agieren. Sie liefern sich nun ein Kopf an Kopf-Rennen. Das Unfassbare: 2.600 Euro sind das Endergebnis der Verhandlung. Wittgenstein zeigt sich völlig überwältigt und auch „Bares für Rares“-Händler Julian Schmitz-Avila ist voller Freude über sein brandneues Exponat.