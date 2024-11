Frau traut sich nicht zu „Bares für Rares“- aber kassiert mit beschädigtem Exponat trotzdem ab

Die zwei guten Freunde Achim Eisenberger und Erik Manning aus Kaarst haben sich zu den „Bares für Rares“-Händlern ins Pulheimer Walzwerk aufgemacht, um eine grazile Bronzefigur einer nackten jungen Frau zu verkaufen.

Das Kuriose dabei: Das Exponat gehört keinem der beiden und die eigentliche Besitzerin, eine gute Freundin der beiden namens Marita, traut sich nicht an der ZDF-Trödelshow teilzunehmen. Selbst die Aussage „Horst Lichter beißt doch nicht!“ konnte ihre Angst nicht lindern.

„Bares für Rares“: Herausstechendes Exponat

Maritas Herz schlägt schon seit sie denken kann für Porzellan. So begeistert sie sich für die Porzellanmalerei und war oft in der Meißener Porzellanmanufaktur zu Besuch, um an Malereikursen teilzunehmen. Genau da hat sie auch vor über 25 Jahren das Exponat in einem Antiquitätengeschäft ergattert. Weitere Hintergründe zum Exponat sind der älteren Dame nicht bekannt.

Die Sachverständige Dr. Bianca Berding (47) bringt Licht ins Dunkeln. Die Figur wurde kurz nach 1900 vom deutschen Bildhauer und Künstler Viktor Seifert gefertigt. Besonders ins Auge sticht sie durch ihre Signatur an der Unterseite und ihre imposante Größe. Diese ist nicht gewöhnlich für Bronzefiguren aus dem gleichen Zeitalter.

Der Zustand des Exponates lässt zu Wünschen übrig. „Die gesamte Partina ist sehr schlecht. Sie ist komplett über die ganze Figur ungleichmäßig verteilt. Ich vermute, dass sie lange Zeit draußen frei stand und sich dann Grünspan gebildet hat. Den hat man abgerieben und dann sehr unfachmännisch einfach eine neue Patina drauf gemacht[…]“, beschreibt ihn die Expertin. Das klingt ja nicht gerade vielsprechend für die Verhandlung am Händlertisch. Mit wie viel Geld soll das Duo Freundin Marita beglücken?

„Bares für Rares“: Eifriges Wettbieten am Händlertisch

Eine stolze Summe von 4000 Euro soll es am Händlertisch werden. Horst Lichter ist geschockt und fällt dabei aus allen Wolken: „Heidenei!“ Die Expertise liegt weit darunter bei 1700 bis 2200 Euro. Dennoch sind sich die Kandidaten sicher, dass sie die dekorative Figur auch zu diesem Preis abgeben wollen. Folgt jetzt auf den niedrigen Schätzpreis auch eine ernüchternde Verhandlung im Händlerraum?

Beim anschließenden Showdown geht es heiß her: Jeder der Händler findet am Exponat Gefallen und es entsteht ein reges Wettbieten. Dann kommt es zur Überraschung für die zwei Freunde: Am Ende stehen 3200 Euro im Raum, denen Erik und Achim und Erik ohne zu zögern zustimmen.

Händler Jan Čížek (49) kann sich über eine neue Figur in seinem Sortiment freuen. Dagegen erhält Marita für ihre leicht beschädigte Statue eine beachtliche Geldsumme, die weit über der Expertise liegt. Und auch für ihre beiden Vertreter springt etwas heraus: ein gemeinsames Abendessen mit Marita.