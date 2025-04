„Bares für Rares“: Grusel-Ring lässt Verkäuferin schaudern!

Bei „Bares für Rares“ sorgt ein mysteriöser Schlangenring für eine echte Überraschung! Sabine Ruhland (61) aus Wörth am Rhein tritt mit dem Schmuckstück in die Trödelhalle und erwartet maximal 400 Euro. Doch was dann passiert, übertrifft alle Erwartungen.

„Also den Schlangenring zu verkaufen, fällt mir persönlich jetzt nicht schwer, denn ich hab mich als Kind schon davor gefürchtet!“, gesteht die freie Redakteurin. Der Grund? Er erinnert sie an die gruselige Schlange Kaa aus dem Dschungelbuch. „Ich kenne den Ring seit Mitte der 60er“, so die Redakteurin, denn damals habe sie ihn erstmals bei ihrer Oma gesehen.

„Bares für Rares“: Schlangenring wird zum echten Goldstück!

Experte Patrick Lessmann nimmt den Ring unter die Lupe. „Eigentlich sind Schlangen vielmehr ein Symbol für Verjüngung, Erneuerung und für das Leben statt der Hinterlist“, erklärt er.

Dabei handelt es sich um einen Schlangenring, der um 1850 gefertigt wurde. Foto: ZDF/Screenshot

Doch der Ring hat noch mehr zu bieten: Diamanten für ewige Liebe, Saphire für Treue und Rubine für Leidenschaft. Ein echtes Schmuckstück für die Liebe!

+++ Auch spannend: „Bares für Rares“-Expertin: Plötzlich stehen zwei Männer neben ihr – sie sind ein Vermögen wert +++

Der Experte schätzt den Ring aus dem Jahr 1850 auf 950 bis 1.100 Euro. Sabine ist fassungslos: „Ich bin geflasht!“ Von 400 Euro auf über das Doppelte – damit hat sie nicht gerechnet. Im Händlerraum geht’s dann richtig zur Sache. Kult-Händler Walter „Waldi“ Lehnertz probiert den Ring an. „Passt!“, sagt er und bietet direkt 1.400 Euro. Kein Feilschen, kein Zögern – der Deal ist perfekt!

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV. Sendung verpasst? Kein Problem! In der ZDF-Mediathek können Fans der Kult-Sendung alle Folgen nachholen.