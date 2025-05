„Bares für Rares“: Horst Lichter gerät mit Experten aneinander – „Oh Mann!“

Es brodelt bei „Bares für Rares“! Normalerweise ist Horst Lichter (63) der Ruhepol der Trödelshow. Doch diesmal fliegen die Fetzen! Der Grund: Eine hitzige Diskussion mit Experte Sven Deutschmanek (48).

Alles beginnt mit Fabian Surmann und seiner vermeintlichen Rarität. Der Vermessungsingenieur aus Hattingen denkt, er bringt einen Flugchronometer mit. Doch Experte Deutschmanek korrigiert: „Nur halb richtig!“ Das bringt Lichter in Fahrt. „Das heißt, man kann damit nur halb fliegen?“, witzelt er. Schon ist die Stimmung angespannt.

„Bares für Rares“: Horst Lichter packt die Fliege ein!

Die Uhr, eine Rarität von Heuer, sorgt für Gesprächsstoff. Sie hängt am Steuerknüppel, aber nur eine ist für die Luftfahrt gemacht. Deutschmanek erklärt geduldig, dass Heuer bekannt aus dem Rennsport ist. Doch Lichter lässt nicht locker. „Einfach in Öl auskochen!“, schlägt er vor. Deutschmanek ist genervt.

Dann die Überraschung: Die Uhren sind mehr wert als gedacht! Surmann will 350 Euro, doch der Experte schätzt sie auf mindestens 1.200 Euro. Surmann strahlt, als er in den Händlerraum geht. Doch hinter den Kulissen brodelt es weiter. Deutschmanek ist sauer auf Lichter. „Ich hab es gewusst!“, sagt er genervt aufgrund der Tatsache, dass Lichter sich in der Expertise immer wieder eingemischt hat.

Der Moderator zieht mit einem „Oh Mann“ unbeeindruckt von dannen. Und wer schnappt sich die Uhren? Kein Geringerer als Fabian Kahl (33). Für stolze 1250 Euro wechseln die Raritäten den Besitzer. Ein Happy End für Surmann, weniger für die Streithähne.

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Folgen gibt es auch in der Mediathek.