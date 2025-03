„Bares für Rares“: Eklat bei der Expertise – horrender Wunschpreis schockiert Horst Lichter

Ein neuer Tag im Puhlheimer Walzwerk – von großen Überraschungen bei der Expertise über liebenswerte Kandidaten bis hin zum Schlagabtausch bei den Händlern: Horst Lichter hat schon so einiges in seiner Zeit als „Bares für Rares“-Moderator erlebt. Doch es gibt immer wieder Dinge, die ihn fassungslos machen.

So auch am Mittwochmittag (5. März), wo Kandidatin Halina aus Fuerteventura angereist ist. Die 74-Jährige hat eine Brosche im Gepäck – doch ihr Wunschpreis zwingt sie zu einem knallharten Entschluss und lässt auch Gastgeber Lichter kurzzeitig den Atem stocken.

„Bares für Rares“: Expertin schafft Klarheit

Wunschvorstellung und die reale Einschätzung der Experten liegen manchmal nicht ganz so nah beieinander, wie erhofft. So auch bei „Bares für Rares“-Kandidatin Halina. Die gelernte Kosmetikerin möchte eine Brosche loswerden, die sie von ihrer Mutter vererbt bekommen hat. Den Wert und die Herkunft schätzt niemand Geringeres als Schmuckexpertin Wendela Horz ein. Die Brosche wurde aus verschiedenen Weißgoldlegierungen hergestellt und ist mit Diamanten besetzt, in der Mitte prangt ein Smaragd.

Ein echtes Schmuckstück! Doch was ist es wert? Der Goldwert allein: Rund 515 Euro. Und die gesamte Brosche? Wendela Horz schätzt sie auf satte 3.000 bis 3.500 Euro. Klingt nach einem guten Deal – oder? Nicht für Halina!

„Bares für Rares“: Horst Lichter fällt vom Glauben ab

Als Horst Lichter nach ihrem Wunschpreis fragt, sorgt Halina für den nächsten Paukenschlag: „Ich hätte gerne 5.000 Euro.“ Stille. Horst Lichter blinzelt, ringt um Worte, dann sein trockener Kommentar: „Ich habe ja nach einem Wunschpreis gefragt.“ Schnell wird klar: Diese Summe ist eher unrealistisch.

Und in der Tat muss Expertin Wendela Horz die Kandidatin ausbremsen: „Der Wert liegt bei etwa 3.000 bis 3.500 Euro.“ Ein faires Angebot – doch Halina bleibt stur und fällt daraufhin einen knallharten Entschluss: Sie nimmt die Brosche wieder mit nach Hause. Horst Lichter fällt erneut vom Glauben ab.

Mehr aus der Welt von „Bares für Rares“:

„Nein? Nein!“, lässt Horst Lichter sichtlich schockiert verlauten. Immerhin wären knapp 3.000 Euro ein guter Deal gewesen. „Dann ist es so, wie es ist“, sieht dann aber auch der „Bares für Rares“-Star ein. Die Brosche wird nun erst einmal an die Tochter von Halina vererbt.