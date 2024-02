„Bares für Rares“: Händler sind völlig ratlos – „So etwas habe ich noch nie gesehen“

Die Kandidaten von „Bares für Rares“ kommen mit den unterschiedlichsten Sachen ins Pulheimer Walzwerk. Neben den gängigen Antiquitäten, wie altem Schmuck oder imposanten Gemälden, gibt es hin und wieder auch eine Überraschung. Ewald Gallus und Simona Hammer kommen mit einer mysteriösen Schachtel zu Experte Sven Deutschmanek – denn selbst die Verkäufer stehen vor einem Rätsel.

„Bares für Rares“: Fragen über Fragen

„Wir wollen wissen, aus welchem Jahr das ist, wo es genau herkommt und wozu es gebraucht wurde“, erzählt die Kandidatin aus Ermsleben. Mit dabei hat sie nämlich kuriose Stifte, welche sie bei „Bares für Rares“ verkaufen möchte. Die dienen allerdings nicht zum Malen, wie der Experte schnell klarstellt.

Bei der Rarität handelt es sich nämlich um sogenannte Temperatur-Messstifte. „Überall, wo du hohe Temperaturen hast, kannst du diese Stifte zur Kontrolle einsetzen“, so der Experte. Man muss bloß auf die erhitzte Fläche malen und bei einer bestimmten Temperatur ändert der Strich dann die Farbe. Auf der Skala kann man dann ablesen, wie viel Grad der Gegenstand hat. Moderator Horst Lichter kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Und auch die Händler machen bei dem Anblick der Stifte große Augen.

„Bares für Rares“-Händler stehen auf dem Schlauch

Neugierig erkunden die Händler die Rarität an ihrem Tresen. Immer wieder haken sie bei den Kandidaten nach. Wolfgang Pauritsch möchte wissen, ob die Stifte für einen Geologen gedacht sind. „Das war früher für die Industrie, für die Verarbeitung von Metallen“, klärt Ewald Gallus schließlich auf. „Ich war Schlosser, aber ich habe so etwas noch nie gesehen!“, grübelt Pauritsch. In der Runde ist das Interesse an der Rarität ziemlich groß. Letztendlich sichert sich Elke Velten-Tönnies die Stifte überraschenderweise. Die Kandidaten bekommen stolze 100 Euro. Glückwunsch!

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.