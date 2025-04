„Bares für Rares“: Waldi fällt auf Attrappe rein – mit bitteren Folgen

Walter „Waldi“ Lehnertz ist ein echtes Urgestein bei „Bares für Rares“. Mit seinen legendären 80-Euro-Preisen hat er sich in die Herzen der Zuschauer geboten. Während sich seine Händlerkollegen vor allem auf bestimmte Raritäten spezialisiert haben, kann man bei Waldi nie genau wissen, was er denn kauft. Verständlich, schließlich vertreibt der „Bares für Rares“-Star in seinem Antiquitäten-Laden fast alles.

Doch in der Folge vom 12. März bewies der Kult-Händler: Auch ein alter Hase kann mal ins Fettnäpfchen treten!

„Bares für Rares“: Koffer täuscht auf ersten Blick

Die Schwestern Silke und Martina bringen eine echte Rarität mit: einen Koffer aus den 50er-Jahren, gefüllt mit original verpackten Schokoladentafeln der Marke Waldbaur. Klingt lecker, oder? Doch Expertin Annika Raßbach muss enttäuschen: „Nein, es war keine Schokolade.“ Statt zartschmelzender Kakaomasse steckt in den Tafeln nur ein Ton-Gemisch – reine Vorführobjekte.

Aber Waldi? Der glaubt weiter an die Schoko-Magie. „Bei manchen ist was drin“, murmelt er beim Abtasten der Tafeln im Händlerraum. Und dann die kühne Behauptung: „Schokolade kann gar nicht schlecht werden!“ Blöd nur, dass die Tafeln nie gut waren…

„Bares für Rares“: Deal ist Deal

Händler-Kollege Daniel Meyer sieht seine Chance und fordert Waldi heraus: „Also wenn du hier so einen halben Schokoriegel isst, dann kaufe ich dir den Koffer.“ Waldi lässt sich nicht lumpen: „Ja, ess ich!“ Und so beginnt die Auktion. Meyer setzt 200 Euro an, Waldi erhöht auf 210. Die Schwestern ahnen, was kommt, und warnen noch: „So gut schmecken die nicht!“

Doch als Meyer nachhakt, kommt die Auflösung: In den Tafeln steckt nur Ton. „Ich kau doch keinen Ton!“ empört sich Waldi – aber zu spät, die Runde besteht auf den Deal. Und so nimmt Waldi tapfer eine „Schokolade“ zur Hand, beißt ab und kaut. Und kaut. Und kaut. Sein Fazit? „Boah, ist das ekelhaft!“ Meyer kann sich das Lachen kaum verkneifen: „Das ist Schaumstoff!“

Ob Waldi sich je wieder an alte Schokolade wagt? Wer weiß. Aber eine Lektion hat er gelernt: Bei „Bares für Rares“ ist nicht alles Gold, was glänzt – und nicht alles Schokolade, was schokoladig aussieht!