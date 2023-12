„Bares für Rares“: Kandidatin erlebt bei der Expertise ihr blaues Wunder – „Nie aufgefallen“

Schock für eine Kandidatin von „Bares für Rares„!

Damit hat Renate Gabr-Hala wohl nicht gerechnet. Während der Expertise von Colmar Schulte-Goltz folgt für die „Bares für Rares“-Kandidatin ein böses Erwachen. Der Kunsthistoriker nimmt ihre Porzellanfigur ganz genau unter die Lupe und entdeckt etwas, was die 73-Jährige bislang wohl übersehen hat. Damit geht ihr Plan leider nicht mehr auf.

„Bares für Rares“: Kandidatin sieht Figur im Museum

Am Samstagnachmittag (9. Dezember) zeigt das ZDF eine Wiederholung von „Bares für Rares“ aus dem vergangenen Jahr. Dort möchte Rentnerin Renate Gabr-Hala den Händlern eine imposante Porzellanfigur anbieten. Voller Stolz und Selbstbewusstsein kommt sie in das Pulheimer Walzwerk. Das Objekt stammt aus dem Besitz des Großvaters, der es anschließend an die Eltern der Kandidatin vererbt hat. Nun möchte die 73-Jährige die Statue zu Geld machen.

„Die nimmt etwas Platz weg. Deswegen möchte ich sie veräußern, damit sie in ein Museum kommt. So etwas stelle ich mir vor“, erzählt die Verkäuferin. Während der Expertise folgt jedoch der Schock. Die Figur hat eine gravierende Beschädigung erlitten, die den Wert natürlich mindert. Von den gewünschten 800 bis 1.000 Euro bleiben nur 600 bis 650 Euro übrig. Renate Gabr-Hala möchte es dennoch probieren und nimmt die Händlerkarte an. „Die Beschädigung ist mir nie aufgefallen. In meiner Zeit ist das nicht passiert“, betont sie. Mal schauen, was die Händler dazu sagen.

„Bares für Rares“: Erhoffter Geldregen bleibt aus

So manch ein Kandidat konnte die Expertise im Händlerraum weit übertreffen. Doch die 73-Jährige hat an diesem Tag nicht so viel Glück. Zwar sind die Händler an der Figur interessiert, doch das gewünschte Bietergefecht kommt nicht zustande. Am Ende verkauft die Kandidatin ihr Objekt für 650 Euro an Händlerin Susanne. Begeisterung kommt allerdings nicht auf.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.