„Bares für Rares“: Aufruhr im Händlerraum! „Meine Herren“

Am Freitagnachmittag (12. Juli) zeigt das ZDF wieder eine neue Folge der beliebten Trödelshow „Bares für Rares“ im Programm. Dort versuchen die Kandidaten mit ihren Objekten zu überzeugen, um am Ende mit einer ordentlichen Stange Geld nach Hause fahren.

Auch Peter Wurche aus Weimar möchte bei „Bares für Rares“ die begehrte Händlerkarte ergattern. Dafür hat er seine Modellautosammlung mitgebracht, die er an einen Liebhaber verkaufen will. Vor seinem Auftritt in der ZDF-Sendung ahnt er allerdings noch nicht, was seine beachtliche Sammlung bei den Händlern auslösen wird.

„Bares für Rares“: Sammlung begeistert bei Expertise

Fachmann und Experte Colmar Schulte-Goltz macht sich sofort an die Arbeit und untersucht die Matchbox-Sammlung auf Herz und Nieren. Und da hat er einiges zu tun: Die Sammlung umfasst stolze 196 Modellautos, die der 63-Jährige acht Jahre lang gesammelt hat.

Der Zustand ist laut dem Experten gut. „Man sieht, dass damit nicht gespielt wurde. Hier und da gibt es an den Boxen Lagerspuren, aber ansonsten sind sie altersbedingt wirklich gut erhalten“, so Colmar Schulte-Goltz. Kein Wunder also, dass er dem Kandidaten 2.000 bis 2.500 Euro in Aussicht stellt. Ob er die wirklich auch von den Händlern bekommen kann?

Diese Sammlung lässt die Herzen der Händler höherschlagen. (Screenshot ZDF) Foto: ZDF

„Bares für Rares“: Händler fallen aus allen Wolken

Als sich die fünf Händler umdrehen und die Sammlung erblicken, gibt es kein Halten mehr. „Meine Herren!“, ruft Daniel Meyer und stimmt mit den Jubelschreien seiner Kollegen mit ein. Neugierig bestaunen sie die kleinen Autos und heißen Peter Wurche im Anschluss willkommen.

Die Verhandlungen starten auch schon direkt und bringen dem Kandidaten letztendlich 1.400 Euro ein. Zwar liegt der Wert etwas unter der Expertise, doch der 63-Jährige freut sich dennoch, dass seine Sammlung einen neuen Liebhaber gefunden hat.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.