„Bares für Rares“: Händler sorgt für Fassungslosigkeit – „Nicht im Ernst!“

Die Händler von „Bares für Rares“ sind dafür bekannt, dass sie sich auch mal hitzige Bietergefechte liefern. Dabei greifen sie stellenweise zu allen Mitteln, um das Objekt der Begierde zu bekommen und sich gegen die Kollegen durchzusetzen. Doch was Daniel Meyer am Donnerstagnachmittag (2. Mai) probiert, sorgt bei seinen Mitbietern für Fassungslosigkeit.

„Bares für Rares“: Teller sorgt für Wirbel

Martin Kemmesies kommt mit einem antiken Teller in die Hallen von „Bares für Rares“. Wie sich während der Expertise herausstellt, handelt es sich dabei um ein Stück von der Haushaltsauflösung von Kaiser Wilhelm II. Der Teller ist in einem sehr guten Zustand und sorgt bei Bianca Berding für Freude.

+++ Wegen „Bares für Rares“-Regel: Horst Lichter verlässt plötzlich das Studio – „Eine Unmöglichkeit!“ +++

Die Expertin taxiert das gute Stück auf 250 Euro bis 400 Euro. Nachdem Horst Lichter frohen Mutes die Händlerkarte übergibt, macht sich der Kandidat auch schon auf den Weg in den Händlerraum. Dort sorgt das Erbstück ebenfalls für glückliche Gesichter. Prompt beginnen die Händler rund um Waldi, Susanne und Co. mit den Geboten. Doch einer von ihnen sorgt kurzerhand für Entsetzen.

„Bares für Rares“: Sarah kann es nicht fassen

Bei 300 Euro kommt das Ganze dann ins Stocken. Im Rennen sind noch Daniel Meyer und Sarah Schreiber, die mittlerweile in Zehner-Schritten bieten. „Wenn ich so weitermache, dann geht es irgendwann mit Fünfer-Schritten weiter“, scherzt die Händlerin. „365 Euro“, sagt Daniel Meyer und sorgt dabei für Lacher am Händlerpult. „Nicht im Ernst!“, entgegnet Sarah grinsend. Letztendlich setzt sich die 37-Jährige durch und ergattert den Suppenteller für 430 Euro.

+++ „Bares für Rares“: Horst Lichter fällt aus allen Wolken – „Hatten wir so auch noch nicht“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.