„Bares für Rares“: Stylish und ausgeflippt – ER ist der Sohn von Markus Wildhagen

Wer „Bares für Rares“ bereits länger verfolgt, dürfte wissen, während die Verkäuferinnen und Verkäufer immer wieder neu sind, bleiben Händler und Experten immer die gleichen. Einer, der bereits seit 2017 in der ZDF-Show mitmischt, ist Markus Wildhagen.

Der Rheinländer ist Kunst- und Antiquitätenhändler und steht den Beteiligten aus dem Händler-Team in Sachen Diskussionsbereitschaft in nichts nach. Abseits vom „Bares für Rares“-Set können seine Fans ihn via Instagram verfolgen. Am Montag (23. Januar) teilt der Händler hier jetzt einen ganz privaten Schnappschuss und zeigt seinen Sohn.

„Bares für Rares“-Händler Markus gratuliert seinem Sohn

„Wir können es nicht fassen, dein 18 Geburtstag. Wir sind unfassbar stolz auf dich. Wir lieben dich. Lebe deine Träume“, heißt es unter dem Foto. Zu sehen ist „Bares für Rares“-Bekanntheit Markus Wildhagen Hand in Hand mit seinem Sohn.

Ganz so klein wie auf dem Kinderfoto ist er heute offensichtlich zwar nicht mehr, die Liebe zu seinem Kind ist für Wildhagen aber gleich geblieben. In seiner Instagramstory teilt der stolze Vater gleich noch weitere Fotos von dem Geburtstagskind und schreibt dazu: „Fashion ist deine Passion.“

„Bares für Rares“: Markus Wildhagen stolz auf Sohn Paul

Ein Blick auf Pauls Instagramprofil zeigt: Sein Vater liegt mit dieser Aussage genau richtig. Hier präsentiert sich der 18-Jährige mit seinem ganz eigenen Stil.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der hat zwar wenig mit der eher schlichten Garderobe seines Vaters zu tun, zeigt aber seine Begeisterung für Mode und sein großes Selbstbewusstsein auch mal mit dem Standard zu brechen.

Mehr News:

Ob mit ausladendem Rock, schickem Kopftuch oder ganz viel Schmuck – Paul zeigt sich experimentierfreudig und bekommt dafür viel Rückhalt, nicht nur von den Menschen, die ihm auf Instagram folgen, sondern auch von seinem Vater.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags um 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.