Gestern noch stiller Zuschauer, heute selbst mitten drin im Geschehen – so ging es wohl Carola und Konrad aus Wuppertal bei ihrem Set-Besuch, der am Montag (17. Juli) bei „Bares für Rares“ zu sehen ist. Carola hat ein altes Erbstück im Gepäck, für das sie selbst nur noch wenig Gebrauch hat. Dafür ist ihr Interesse an dem Erlös umso größer.

Den möchte sie nämlich für ihre Goldhochzeit verwenden. Mit Blick auf die Auswertungen der „Bares für Rares„-Expertin Wendela Horz dürfte sie ihren Verkauf aber vielleicht nochmal überdenken. Denn die sieht in dem Schmuckset ein Stückchen Magie.

„Bares für Rares“-Expertin zeigt Wunder-Stein

„Es ist ein ganz besonderes Grün, wie ich es hier noch nicht hatte. Es ist quasi ein Zauber-Grün“, kündigt die Expertin im Gespräch mit Horst Lichter schon mal an. Und sie soll Wort halten. Gegenüber Carola und Konrad erzählt sie, wann der Schmuck gefertigt wurde und tippt auf die 1940er Jahren. Denn: „Da waren diese Steine und dieses Grün sehr angesagt.“

In der Zeit wurde Spinell, eine Diamanten-Art, oft auch synthetisch hergestellt. Daraus ergab sich unfreiwilliger Weise beim Tragen ein echtes Schauspiel. Allerdings nur, wenn man den Schmuck im richtigen Licht betrachtete. Um den Effekt zu zeigen, wird das Licht im ZDF-Studio gedimmt. „Dieser Spinell wurde mit Uran-Oxid gefärbt. Das ist radioaktiv und leuchtet bei Schwarzlicht extrem auf“, erklärt Wendela.

Wendela Horz erklärt radioaktiven Stein

Wenn auch nicht absichtlich zum Leuchten gebracht, dürfte der Schmuck auf Schwarzlicht-Partys DER Hingucker gewesen sein. Horst Lichter scheint nur eine Frage dringend zu beschäftigen: „Ist das Zeug gefährlich?“

Und natürlich hat Wendela die passende Antwort: „Es ist natürlich leicht radioaktiv. Bei den meisten bestrahlten Edelsteinen ist das in einem Bereich, der nicht gesundheitsschädlich ist. Ob man das dann tragen möchte, oder nicht, kann man natürlich für sich selbst entscheiden.“ Faszinierend sei der Stein aber allemal.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.