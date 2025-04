„Bares für Rares“: Horst Lichter entgleisen alle Gesichtszüge – „Oben ohne“

Am Montag (31. März) hieß es für die ZDF-Zuschauer bei „Bares für Rares“ wieder: Spannung, Bietergefechte und ein echter Schock-Moment für Moderator Horst Lichter! Was war passiert? Eigentlich wollten Wiebke und René nur ihre neueste Rarität loswerden, die sie für ein Schnäppchen auf einem Hoftrödel in Solingen entdeckt hatten. Sie fanden das Teil „kurios und cool“ und wollten es als Deko nutzen.

Doch dass diese Teilnehmer für einen echten Lacher sorgen würde, ahnte keiner.

Bei „Bares für Rares“ hat man schon viel gesehen und gehört. Doch hier war auch Horst Lichter kurz sprachlos. Dabei wollten Wiebke und René lediglich ihre Illuminator-Lampe loswerden, die ursprünglich in der Medizin verwendet wurde. In der Mitte flackert eine Kerze, an den Seiten befinden sich eine Lupe und ein Parabolspiegel. Klingt erst mal harmlos, oder?

Doch als Horst Lichter mit Wiebke und René ins Gespräch kommt, nimmt die Sache plötzlich eine unerwartete Wendung. „Wo kommt ihr her?“, fragt Lichter. „Aus Solingen“, antwortet Wiebke. Dann wird es richtig spannend.

„Bares für Rares“: Horst Lichter geschockt

„Hobbys, Leidenschaften?“, fragt Horst neugierig. Wiebke grinst und sagt ganz ungeniert: „Wir fahren gerne oben ohne“. Lichter bleibt kurz sprachlos zurück, seine Gesichtszüge entgleisen förmlich. Doch bevor es zu peinlich wird, kommt schnell die Rettung: „Sprich, Cabrio“, klärt Wiebke die missverständliche Aussage auf. Puh! Das war noch mal knapp! „Achso, ich wollte gerade sagen…“, legt Lichter noch nach.

+++„Bares für Rares“: Brillant-Ring ist kleines Vermögen wert – Händlerin kann ihn nicht zahlen+++

Die Szene war so urkomisch, dass das ZDF den Clip auf seinem Instagram-Account teilte und dazu schrieb: „Interessante Wortwahl am Expertentisch“. Die Fans amüsieren sich prächtig: „Da hat jeder kurz ein Schock bekommen“, scherzt ein User. Ein anderer meint: „Bei Horst hat kurz Kopfkino gekickt“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die Lampe wurde übrigens auf 100 bis 120 Euro geschätzt. Doch Händler Anaisio Guedes zahlte am Ende stolze 350 Euro! Und während Horst Lichter sich hoffentlich inzwischen wieder von seinem kleinen Schock-Moment erholt hat, bleibt der Lacher noch lange im Gedächtnis.