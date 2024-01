„Bares für Rares“: Nach Hammer-Expertise – Händler schicken Kandidat direkt wieder nach Hause

Damit hätte dieser „Bares für Rares„-Kandidat wohl nicht gerechnet. Eigentlich hat sich Marcel Thelen durch den Verkauf seines selbst spielenden Klaviers das ganz große Geld erhofft. Doch im Händlerraum bekommt er eine klare Abfuhr und wird direkt wieder nach Hause geschickt. Was war denn da los?

„Bares für Rares“: Kandidat bekommt Hammer-Expertise

Der Unternehmensberater aus Köln kommt mit einem schweren Gegenstand ins Pulheimer Walzwerk. Er möchte gerne ein altes Klavier seines Schwiegervaters verkaufen. Die Besonderheit: Das Instrument spielt von selbst. Am Tresen von Experte Sven Deutschmanek gibt es eine erste Hörprobe. Die kommt vor allem bei Moderator Horst Lichter allerdings nicht so gut an.

Der Grund: Die Töne klingen äußerst schief. Das Gerät ist schließlich über 100 Jahre alt. Der Verkäufer erzählt, dass sein Schwiegervater vor Jahren ein Angebot von über 11.000 Euro von einem Musikmuseum bekommen hat. Diese Summe wird es heute jedoch nicht geben, versichert Sven Deutschmanek. Er taxiert das selbst spielende Piano auf 3.000 bis 4.000 Euro. Marcel Thelen möchte sein Glück versuchen und macht sich samt Händlerkarte auf den Weg in die Verhandlungen. Dort erwartet ihn jedoch eine böse Überraschung.

„Bares für Rares“: Händler haben keinerlei Interesse

Mit großen Hoffnungen stellt sich der Mann aus Köln vor die Händler. Doch schnell wird ihm klar: Seine Rarität kommt nicht gut bei den potenziellen Käufern an. Letztendlich ist es Julian Schmitz-Avila, der das Ganze abkürzt. „Das können wir kurz machen. Das wird heute leider nichts bei uns. Bitte seien Sie uns da nicht böse. Ich bin nicht von so einer hohen Expertise ausgegangen. Wenden Sie sich vielleicht nochmal an das Museum“, sagt der Händler zu dem Kandidaten. Der macht sich kurzerhand auf den Heimweg – zwar mit Klavier, aber ohne Geld.

Mehr Nachrichten:

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.