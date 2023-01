„Bares für Rares“: Antiker Ring sorgt für Staunen – seine Geschichte ist herzergreifend

„Bares für Rares“-Fans wissen, nicht jede Rarität ist automatisch viel wert. Geht es allerdings um das Mitbringsel von Thomas Winkler aus Wuppertal, stehen die Chancen gut, dass es hier finanziell einiges zu gewinnen gibt.

Freuen würde es den 63-Jährigen, der gegenüber ZDF-Moderator Horst Lichter und „Bares für Rares“-Expertin Wendela Horz betont, den Erlös aus dem zu verkaufenden Ring anschließend zu spenden. Ein edles Unterfangen, zu dem die Geschichte, wie Winkler überhaupt erst in den Besitz des Ringes kam, perfekt passt.

Während Wendela Horz noch eine Vorstellung braucht, begrüßt Horst Lichter den Wuppertaler schon fast wie einen alten Freund. Bekannt sind die beiden einander, wie der Moderator verrät. Die Liebe zu alten Autos und den dafür veranstalteten Messeevents verbindet die beiden.

Und auch in Sachen Tierliebe sind sich die beiden einig. Bei Winklers Aussage, er habe vier Hunde und zwei Katzen zu Hause, muss Horst Lichter dann aber doch schlucken. Aber nicht nur Autos und Tiere begeistern den Wuppertaler, sondern auch alte Gegenstände aus dem Deutschen Kaiserreich.

„Bares für Rares“-Kandidat erzählt rührende Geschichte

Im Rahmen eines anderen Formats wurde eben dieses ungewöhnliche Hobby schon einmal Thema. Als Reaktion darauf meldete sich eine Zuschauerin bei ihm. Sie wolle ihm ein Geschenk machen, hieß es am Telefon. Das Geschenk sehen Wendela und Horst jetzt vor sich liegen.

Der Ring sei ein Andenken an ihren verstorbenen Mann gewesen. Außerdem sagte sie, dass sie „diesen Ring regelmäßig am Monatsende ins Pfandhaus brachte, um sich etwas zu essen kaufen zu können. Und weil sie wusste, dass sie nicht mehr lange leben würde, wollte sie, dass der Ring in gute Hände kommt.“

Sie war sich sicher, in der Sammlung von Thomas Winkler und seinem Partner wäre das Schmuckstück bestens aufgehoben. Gegen einen „gut gemeinten symbolischen Preis“ nahmen die beiden den Ring an. Verkaufen will er jetzt, damit „sich der Kreis, der um diesen Ring geht, schließt“, so Winkler.

Denn: „Darauf abgebildet sind die drei deutschen Kaiser und einer ihrer Vorfahren hat mal gesagt ‚Je mehr ich von den Menschen sehe, desto mehr liebe ich meine Hunde.‘ Und deswegen soll der Erlös des Rings in den Tierschutz für Hunde.“ Wenn das mal kein unschlagbares Argument für die Händler ist.

„Bares für Rares“ läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF und ist online in der Mediathek abrufbar.