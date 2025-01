„Bares für Rares“-Star Fabian Kahl schießt gegen seine Fans – „Es gibt Grenzen“

Die ZDF-Sendung „Bares für Rares“ ist nicht mehr aus dem TV-Programm wegzudenken. Mittlerweile ist die Show so bekannt, sind die Experten und die Händler kleine Berühmtheiten sind. Vor allem diejenigen, die schon länger Teil davon sind.

Dazu gehört definitiv auch Fabian Kahl, der seit 2013 für „Bares für Rares“ vor der Kamera steht. Nun wird ihm sein Bekanntheitsgrad jedoch zum Verhängnis, wie er auf Instagram teilt. Der 33-Jährige muss ein Machtwort sprechen.

„Bares für Rares“-Star erlebt schwierige Situation

Tagtäglich schauen Millionen von Zuschauern die neuen Folgen von „Bares für Rares“. Wenn sie dann mal einen der Händler oder Experten in der Öffentlichkeit treffen, ist die Freude dementsprechend groß. Doch für Fabian Kahl kam es auch mal zu unschönen Begegnungen mit aufdringlichen Fans.

„Kaum am Flughafen in Frankfurt gelandet, geht es auch schon wieder los. Leute, die mich anstarren. Menschen, die mir beim Zähneputzen nach dem langen Flug auf der öffentlichen Toilette auf die Schulter klopfen und mich loben, wie toll ich Zähne putze. Personen, die ungefragt Fotos von mir machen. Egal in welcher Situation“, schreibt der Kunst- und Antiquitätenprofi.

„Bares für Rares“-Star wird deutlich

Der TV-Star hat per se nichts gegen Fantreffen – wenn alles gesittet vonstattengeht. „Ich habe Verständnis für alle, die mich erkennen und sich freuen. Aber es gibt Grenzen. Diese werden leider zu oft überschritten. Für mich fängt das mit dem Anfassen an. Ich finde es grenzüberschreitend einfach von jemandem, den man nicht kennt, angefasst zu werden“, betont der Händler.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.