„Bares für Rares“: Horst Lichter ist geschockt über den Preis von DIESEM banalen Objekt

Die beliebte Trödel-Show „Bares für Rares“ ist immer für eine Überraschung gut. Mal sind es Gegenstände, wo man eine viel höhere Expertise erwartet und manchmal versteckt sich auch ein unerwarteter Schatz hinter den Raritäten. Und das überrascht dann nicht nur die Verkäufer.

Denn „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter ist manchmal noch aufgeregter, als die Kandidaten selbst. Er ist nun mal mit dem ganzen Herzen dabei und fiebert bei den Expertisen immer mit. Am Sonntagnachmittag kommt es allerdings zu einer Situation in der er zutiefst schockiert ist. Der Grund ist der Preiswunsch einer Kandidatin für einen banalen Gegenstand.

„Bares für Rares“: Horst Lichter schockiert über Wunschvorstellung

Zugegeben: Beim Anblick dieses Gegenstandes denkt man niemals an eine hohe Summe. Doch genaus so eine wünscht sich Kandidatin Manuela Kiefer. Mit dabei hat sie aber weder ein antikes Gemälde, noch ein hochwertiges Schmuckstück. Die 45-Jährige kommt mit einer Schreibtischlampe an den Tresen des Experten.

Nach einer kleinen Vorstellungsrunde möchte der Moderator gerne wissen, was sich die Kandidatin für einen Erlös erhofft. Sie träumt von 100 bis 600 Euro für ihre Lampe. Schließlich hat sie während einer Internetrecherche ähnliche Lampen in diesem Wert entdeckt. Daraufhin ist Horst Lichter einfach nur schockiert: „Hör auf! Für eine Nachttischlampe? Ach ne Schreibtischlampe“. Man sieht ihm an, dass er mit dieser Preisspanne niemals gerechnet hätte.

Die Kandidatin träumt von bis zu 600 Euro für diese Schreibtischlampe. (Screenshot ZDF) Foto: ZDF

„Bares für Rares“: Expertise fällt nüchtern aus

Zwar handelt es sich bei der Lampe um ein originales und altes Designerstück, dennoch gibt es sehr viele Schreibtischlampen dieser Art. Sie wurden damals wie am Fließband produziert und vertrieben. Deshalb kommt Experte Sven Deutschmanek auf eine Expertise von 200 bis 250 Euro.

Trotz anderer Vorstellungen nimmt Manuela Kiefer die Karte für die Händler an und macht sich auf den Weg zu den potenziellen Abnehmern der Lampe. Wird sie dort eine Überraschung erwarten? Kommt sie vielleicht trotzdem auf ihren gewünschten Betrag von 600 Euro?

Das siehst du am Sonntagnachmittag im ZDF oder nachträglich jederzeit in der Mediathek.