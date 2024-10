„Bares für Rares“: Waldi fallen die Augen aus dem Kopf“ – „Ein Highlight dat Ding“

Wenn am Dienstagnachmittag (29. Oktober) die Türen des ZDF-Studios für „Bares für Rares“ aufgehen, sind außergewöhnliche Schätze wieder garantiert! Auch diesmal staunen die Experten und Händler über eine Auswahl, die von einem überdimensionierten Softeis über klassische Fußballschuhe bis hin zu einer extravaganten Leoparden-Porzellanfigur reicht.

Doch wie so oft verbirgt sich der wahre Schatz in einem vermeintlich unscheinbaren Stück: Einem silbernen Art-déco-Armband von Kandidatin Leona.

„Bares für Rares“: Schmuckstück zieht Experten in den Bann

Dem Schmuckstück der 76-jährigen Rentnerin nimmt sich natürlich keine Geringere als Wendela Horz an. Das Armband fand durch die Großmutter von Leonas Mann den Weg in die Familie. Nun soll es weiterreisen und im besten Fall zu einem guten Deal an den Mann gebracht werden. Als die Schmuckexpertin das Armband unter die Lupe nimmt, beginnen ihre Augen bereits zu glänzen – und das völlig zu Recht!

Denn das Erbstück aus Platin und Diamanten (bis zu 3 Karat) wird auf einen stattlichen Wert zwischen 3.500 und 4.000 Euro geschätzt. Leonas Wunschsummen-Traum von 8.000 Euro platzt zwar, aber sie wagt sich trotzdem in die Höhle der Bieter!

„Bares für Rares“: Händler liefern sich Gefecht

Im Händlerraum schlägt das Herz der Händler dann höher: Kunstexpertin Elisabeth Nüdling kann kaum still sitzen, als das schimmernde Armband auf den Tisch kommt. Auch Kollege Waldi ist direkt fasziniert: „Ist schon ein Highlight, dat Ding.“ Die Gebote sprudeln nur so aus den Händlern heraus.

Doch Elisabeth bleibt hartnäckig und lässt nicht locker. Am Ende übertrifft sie sogar die Expertise und zahlt der glücklichen Leona satte 4.500 Euro!

