„Bares für Rares“: Ungewöhnlicher Wunsch! Kandidatin sorgt für Lacher

„Bares für Rares“ schafft es immer wieder, sich im ZDF als echter Quoten-Garant zu beweisen. Um zwischendurch neuen Schwung in die Sendung zu bringen, erinnert sich das Team rund um Horst Lichter regelmäßig an Lieblingsstücken aus der Trödelshow. Mit dabei sind am Donnerstag (3. Oktober) unter anderem ein über 500 Jahre altes Holzkästchen, ein gläsernes Leuchtkunstwerk und eine Figur von Goldscheider.

Kandidatin Christel hingegen bringt eine spezielle Silberschale mit ins Studio. Keine Geringere als Expertin Wendela Horz nimmt sich der Rarität an und nimmt sie genaustens unter die Lupe. Schnell wird deutlich: Nicht nur die Antiquität selbst überrascht, sondern vor allem ein Wunsch der Teilnehmerin!

„Bares für Rares“: Eine Schale zum Verlieben

Bei „Bares für Rares“ sind es nicht nur die Raritäten, die die Zuschauer vor den Bildschirmen fesseln, sondern auch die Geschichten, die hinter den Antiquitäten stecken. Denn die Silberschale hat eine romantische Vergangenheit! Christel erhielt sie von ihrer Schwiegermutter, die das Schmuckstück wiederum von einem Verehrer geschenkt bekam -das ist die Art von Erbe, die jeder gerne hätte!

Bevor es jedoch in den Händlerraum geht, möchte Horst Lichter von der Pensionärin wissen, was sie mit dem Erlös des Ankaufs anstellen möchte. Immerhin ist die Expertise auf einen Wert von 300 bis 400 Euro angestiegen.

„Bares für Rares“: Expertin kann sich nicht mehr halten

Einige Kandidaten gönnen sich von dem Ankauf ihrer Rarität einen schicken Urlaub, andere sparen für ihre Enkel. Christel hingegen hat einen ganz besonderen Wunsch: „Ich möchte mir davon Rosen kaufen.“ Expertin Wendela Horz kann sich daraufhin ein Lachen nicht verkneifen: „Rosen für 400 Euro, das ist nicht so schwierig!“

+++„Bares für Rares“-Schock am Expertentisch: Kandidat verlässt direkt die Sendung+++

Mit einem 800er-Silber, einer dazugehörigen kleineren Goldschale und dem bekannten Hersteller Bruckmann & Söhne steht die Schale bei den Händlern schonmal hoch im Kurs.

Insbesondere Händler Wolfgang Pauritsch gibt alles, um das Schmuckstück zu ergattern. Für 470 Euro muss er jedoch seiner Kollegin Elke Velten-Tönnies den Vortritt lassen. Mit diesem Preis kann sich Christel garantiert einen prächtigen Strauß Rosen kaufen!