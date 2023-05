„Bares für Rares“-Neuzugang Leo Leo sorgt für Premiere – das gab es in der ZDF-Show noch nie

Das kam überraschend! Am Dienstag (23. Mai 2023) ist ein neues Gesicht in der beliebten ZDF-Show „Bares für Rares“ aufgetaucht. Moderator Horst Lichter präsentiert den Zuschauern einen neuen Händler.

Und der fällt direkt mal mit seinem ungewöhnlichen Namen auf: Leo Leo. Das sei kein Sprach- oder Tippfehler, sondern sein bürgerlicher Name, scherzt der „Bares für Rares„-Moderator bei der Vorstellung des Neuen. Mit vollem Namen heißt er dabei „Benjamin“ Leo Leo. Doch das ist nicht das Einzige, was ihn außergewöhnlich macht.

„Bares für Rares“: Neuzugang wirft Fragen auf

Doch wieso kommt ausgerechnet jetzt ein Neuer in den Händlerraum? Muss ein anderer „Bares für Rares“-Star dafür gehen? Oder gibt es einen krankheitsbedingten Ausfall? Die Antwort lautet: Nein!

Auf Anfrage dieser Redaktion beantwortet das ZDF die Frage nach den Beweggründen wie folgt: „Das ZDF und die Produktionsfirma Warner Bros. in Köln sind immer auf der Suche nach neuen, spannenden Gesichtern für „Bares für Rares“. Benjamin Leo hat in einem Casting überzeugt und deshalb die Chance bekommen, als neuer Händler das bestehende Team zu erweitern.“

Leo Leo ist der neue Händler bei „Bares für Rares“. (Screenshot ZDF) Foto: ZDF

Händler sorgt für Premiere

In dem exklusiven Statement erklärt das ZDF aber nicht nur, wieso der Händler nun in der Show mitmacht. Der Sender verrät auch noch ein Detail über Leo Leo, welches für eine absolute Premiere sorgt: „Benjamin Leo überzeugt durch sein Interesse an Retro-, Vintage- und Design-Ware. Er ist der erste Händler bei ‚Bares für Rares‘, der aus Berlin stammt.“

Der 49-Jährige feierte am Dienstag (23. Mai) seine TV-Premiere im ZDF. Und schon beim ersten Objekt schlug der gebürtige Berliner zu. Seine gekauften Raritäten von „Bares für Rares“ werden in Zukunft dann in seinem Geschäft in der Kölner Südstadt ausgestellt, seiner neuen Heimat.

Mehr News:

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.