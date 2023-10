„Bares für Rares“: Wegen 50 Euro! Paar aus Gelsenkirchen erteilt Händlern bittere Abfuhr

Am Dienstagnachmittag (3. Oktober) zeigt das ZDF eine Sonderausgabe von „Bares für Rares“. Dort schwelgen die Händler und Experten in Erinnerungen und schauen sich die Lieblingsstücke der vergangenen Folgen an. Mit dabei ist ein Paar aus Gelsenkirchen, das ein Modell-Atomkraftwerk verkaufen möchte.

Bei der Expertise wird heute schnell klar: Dieses Konvolut ist sehr selten. Kein Wunder, dass Kunstexperte Sven Deutschmanek und „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter hin und weg sind. Im Händlerraum kommt es wenig später allerdings zu einer riesigen Überraschung, mit der keiner gerechnet hat.

„Bares für Rares“: Rarität übersteigt Wunschpreis

Am Expertentisch von Sven Deutschmanek wird das Objekt von Sven Wagner und Laura Markert aus Gelsenkirchen ordentlich unter die Lupe genommen. Vor allem Horst Lichter ist von dem Modell begeistert. Der Zustand ist laut Experte auch einwandfrei, sodass er eine solide Expertise von 500 bis 600 Euro geben kann. Für die Studenten der Ruhr-Universität Bochum ist das eine große Überraschung.

Denn das Paar möchte ursprünglich nur 200 bis 300 Euro für ihr Mitbringsel haben. Davon möchten sie sich im Rom-Urlaub ein leckeres Essen finanzieren und es sich gut gehen lassen. Nach dieser Expertise nehmen sich aber natürlich trotzdem die Händlerkarte an und machen sich auf den Weg zur Verhandlung.

„Bares für Rares“: Überraschung im Händlerraum!

Bei den potenziellen Käufern findet das Modell-Atomkraftwerk den ein oder anderen Sympathisanten. Walter „Waldi“ Lehnertz und Christian Vechtel liefern sich ein hitziges Bietergefecht um die Rarität. Doch bei 350 Euro ist Schluss. Immerhin ist das über dem Wunschpreis des Paares.

Doch dann passiert etwas, womit keiner gerechnet hätte. Laura Markert eröffnet den Interessenten, dass sie unter 400 Euro nicht verkaufen wird. Letztendlich scheitert es also an 50 Euro und das Paar aus Gelsenkirchen macht sich ohne einen Verkauf wieder auf den Heimweg.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.