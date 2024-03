Geldsegen bei „Bares für Rares“! Kandidaten aus Gelsenkirchen fassungslos – „Völlig überwältigt“

Ruth Neumann und Helmut Köster kommen mit einem kleinen, unscheinbaren Schächtelchen zu „Bares für Rares“. Was die Kandidaten aus Gelsenkirchen beim Betreten des Pulheimer Walzwerkes noch nicht wissen: Ihr Mitbringsel soll sich als Objekt der Begierde im Händlerraum entpuppen. Nach einem irren Bietergefecht regnet es Scheine für die beiden Freunde.

„Bares für Rares“: Gelsenkirchener erleben große Überraschnung

In der kleinen Schachtel befindet sich ein Holzpuzzle – ein Erbstück von Ruth Neumanns Mutter. Dabei handelt es sich um ein Geduldsspiel, welches J.A. Sawinsky entworfen hat. Er fertigt mit wachsender Perfektion Puppenmöbel und Puppenhauseinrichtungen aus tropischen Hölzern an und galt als Pionier in diesem Segment.

Die Rarität der Kandidaten ist in einwandfreiem Zustand, vollständig und auch noch in der Originalverpackung. Trotz der erfolgversprechenden Umstände möchte Ruth Neumann lediglich 30 Euro für das Erbstück ihrer Mutter haben. Da geht Experte Colmar Schulte-Goltz direkt dazwischen und stellt den beiden Freunden aus Gelsenkirchen direkt mal 100 bis 150 Euro in Aussicht. Was werden die Händler wohl dazu sagen?

„Bares für Rares“: Irres Bietergefecht sorgt für Geldregen

Im Händlerraum sorgt das Holzspielzeug für gute Laune. Vor allem Waldi hat ein Auge darauf geworfen und bietet daher sofort mit. Nach einem Startgebot von 50 Euro schaukelt sich das Ganze schnell hoch. Am Ende liefern sich tatsächlich Waldi und sein holländischer Kollege Jos van Katwijk ein irres Bietergefecht. Und der Gewinner heißt: Waldi! Er kann sich das Puzzle für stolze 360 Euro sichern. Fünf Euro gibt es noch für einen Kaffee obendrauf.

Ein Ausgang, mit dem die Gelsenkirchenerin niemals gerechnet hätte. „Ich hätte nie im Leben geglaubt, so viel Geld für dieses kleine Spielzeug zu bekommen. Ich bin völlig überwältigt und weiß gar nicht, was ich sagen soll!“, erzählt sie nach der Verhandlung. Na, das ist doch mal ein Deal!

