„Bares für Rares“: „Waldi“ tappt in die Falle – Kandidat sichert sich Top-Deal

„Bares für Rares“ ist längst Kult im ZDF. Dabei hoffen die Kandidaten stets, mit einem ihrer Schätze eine nette Summe zu verdienen. Über die Jahre konnten einige bereits ordentlich abstauben, Expertisen schnellen regelmäßig in die Höhe. Doch wenn man nicht den gewünschten Preis erreicht, dann muss man schon mal mit dem ein oder anderen Kniff arbeiten. So auch Kandidat Johannes aus Sachsen.

Der 69-Jährige greift in der Trödelshow tief in die Trickkiste und haut dabei glatt Händler „Waldi“ übers Ohr!

„Bares für Rares“: „Dingraph“ soll Händler überzeugen

Johannes hat ein echtes Sammlerstück im Gepäck: eine kleine Gerätschaft aus Holz und Metall mit einem Halter für Stifte. „Bares für Rares“-Expertin Annika Raßbach klärt auf: Es handelt sich um ein „Dingraph“-Beschriftungsgerät, mit dem man nach DIN-Norm schreiben kann. Eine Nadel fährt entlang einer Schablone und überträgt die genormten Buchstaben auf einen Stift. Heute hat das Objekt vor allem Liebhaberwert. Johannes bescheidener Wunschpreis: 30 Euro. Die Expertise liegt mit 50 bis 100 Euro etwas höher.

Doch die Händler reagieren nur zögerlich auf das Gerät. Johannes muss tricksen!

„Bares für Rares“: „Waldi“ wird ausgetrickst

Händler Wolfgang Pauritsch steigt niedrig mit 30 Euro ein und auch die anderen bleiben zurückhaltend. Am Ende steht ein Gebot von 50 Euro von Sarah Schreiber. Doch Johannes hat noch einen Trumpf in der Hinterhand: „Ich hatte gehofft, ich kann dafür so einen ‚Waldi‘ abstauben“. Gemeint ist Händler Walter „Waldi“ Lehnertz, bekannt für sein Standardgebot von 80 Euro.

+++„Bares für Rares“: Gelsenkirchener verkauft Schmuckstücke – „Nicht zu fassen“+++

Doch steigt der Kult-Händler darauf ein?

Mehr Promi-News:

Lehnertz, bisher unbeteiligt, springt auf den „Waldi-Trick“ an. „Dann werde ich den ja wohl leisten müssen“, witzelt er. Und tatsächlich: Er bietet 80 Euro – sein berühmtes Stammgebot. Damit geht das Beschriftungsgerät an ihn und Johannes nimmt statt 50 ganze 80 Euro mit nach Hause. Ein cleverer Schachzug!

Die entsprechende Folge von „Bares für Rares“ wurde am 27. März ausgestrahlt und ist in der ZDF-Mediathek abrufbar.