„Bares für Rares“: Schock bei Expertise! Kandidatin macht auf dem Absatz kehrt

Es kann nun mal nicht immer alles perfekt laufen! Bei „Bares für Rares“ kommt es auch mal vor, dass Moderator Horst Lichter die Händlerkarte nicht herausgibt. So auch am Montagmittag (5. Juni), als eine Verkäuferin nach der Expertise enttäuscht aus dem Pulheimer Walzwerk geht.

Damit hätte die Kandidatin wohl nicht gerechnet: Mit einem großen Klunker kommt Sabine Kischel aus Siegburg zu „Bares für Rares“. Die 55-Jährige verkauft den pompösen Ring für einen Freund und möchte, neben etwas Bargeld, auch Informationen über das Schmuckstück bekommen. Doch die Expertise soll sie schwer enttäuschen.

„Bares für Rares“: Horst Lichter bestaunt XXL-Klunker

Schon beim ersten Blick auf den ausgefallenen Ring macht sich vor allem bei Horst Lichter Begeisterung breit. Und auch die Expertin Heide Rezepa-Zabel scheint angetan zu sein. Die wichtigste Frage beantwortet sie auch direkt zu Beginn: Ja, der Ring ist aus Gold. Und auch kleinere Diamanten sind in dem Schmuckstück eingearbeitet.

Bringt dieser Ring bei „Bares für Rares“ das große Geld? (Screenshot ZDF) Foto: ZDF

Der große Stein entpuppt sich abschließend auch noch als Amethyst. Das Manko an der ganzen Sache: Der Zustand ist nicht ideal. Trotzdem dürften erfahrene „Bares für Rares“-Zuschauer eine hohe Expertise wittern. Doch sie irren sich leider.

Wunschpreis und Expertise zu weit auseinander

Zwar weiß die Sabine Kischel nicht viel über den Ring, doch dafür umso besser, wie viel er in die Kasse spülen soll. Ihr Wunschpreis liegt daher bei 1.500 Euro. Ein Preis, der erstmal gerechtfertigt und realistisch wirkt. Doch Heide Rezepa-Zabel muss passen und datiert das Schmuckstück auf 600 bis 700 Euro.

Jetzt liegt es an der 55-Jährigen, ob sie den Unterschied von 800 Euro zum Wunschpreis in Kauf nehmen will oder nicht. Schließlich verkauft sie es nicht selbst, sondern im Namen ihres Bekannten. Sie zögert nicht lange und sagt schulterzuckend: „Ich muss mehr mitbringen.“ Trotzdem bereut sie ihren Besuch in der ZDF-Show nicht, wie sie am Ende nochmal betont.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.