„Bares für Rares“: Sensation während Expertise! Kandidat fällt aus allen Wolken

Gerd Schmidt kommt mit einer Figur in Form eines Windhundes zu „Bares für Rares“. Der 74-Jährige möchte in Erfahrung bringen, was seine Skulptur wert ist und welche Geschichte dahinter steckt.

Da ist er bei Experte Detlev Kümmel genau an der richtigen Adresse. Dieser startet nach einem kleinen Pläuschen mit Moderator Horst Lichter direkt in die Expertise. Und die soll es bei „Bares für Rares“ in sich haben.

„Bares für Rares“: Beschädigung lässt zweifeln

Die Figur steht bereits seit 45 Jahren bei Gerd Schmidt und seiner Frau im Wohnzimmer. „Es staubt dort nur vor sich hin“, erklärt der Rentner. Höchste Zeit also, das gute Stück zu verkaufen. Detlev Kümmel entdeckt an dem Hund eine Signatur eines deutschen Künstlers namens Krieger. So weit, so gut. Doch dann findet der Experte plötzlich eine Beschädigung.

Am hinteren Teil des Windhundes erkennt er einen Bruch, der repariert wurde. Doch die „Narbe“ ist trotzdem erkenntlich. Eine deutliche Wertminderung, so der Experte. Der Verkäufer wünscht sich stolze 2.000 Euro für seine Figur. Ob das trotz des Schadens realistisch ist?

„Bares für Rares“: Kandidat fällt aus allen Wolken

Die Antwort lautet: und wie! Detlev Kümmel kann die Vorstellung des Kandidaten sogar noch deutlich übertreffen. Er taxiert die Figur auf 3.000 bis 3.500 Euro! Und das trotz einer erkennbaren Beschädigung. Für den 74-Jährigen aus Darmstadt eine absolute Sensation.

Im Händlerraum bestaunen die Händler rund um Elke Velten-Tönnies und Fabian Kahl die ausgefallene Figur. Schnell eröffnen sie das Bietergefecht und schaukeln sich schnell in die Höhe. Letztendlich bekommt Wolfgang Pauritsch den Windhund für 2.500 Euro. Herzlichen Glückwunsch!

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.