„Bares für Rares“: Horst Lichter stichelt gegen Kandidatinnen – sie kontern scharf

Seit Jahren gibt es eine Sendung im ZDF, die Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockt: „Bares für Rares.“ Die charmante Trödelshow rund um Gastgeber Horst Lichter und die sympathischen Händler ist mittlerweile Kult geworden. Dabei staunen Fans oftmals nicht schlecht über die Raritäten, die die Kandidaten im Angebot haben und an den Mann bringen möchten.

Normalerweise bestärkt Moderator Lichter die Teilnehmer stets, einen Versuch im Händlerraum zu wagen – auch wenn die Expertise ihrer Antiquität unter den preislichen Erwartungen liegt. Doch in der Mittwoch-Ausgabe (11. September) will er seine Gäste sogar zum Verlassen des Formats überreden!

Schlagabtausch bei „Bares für Rares“

Bei „Bares für Rares“ startet zunächst alles wie gewohnt. So wollen auch die beiden Teilnehmerinnen Katrin und Astrid den Händlern eine Rarität schmackhaft machen. Genauer gesagt handelt es sich um bunte Vase in Form eines Weizenglases. Expertin Dr. Bianca Berding nimmt sich dem Erbstück der Kandidatinnen an.

Schon gleich zu Anfang sorgt Horst Lichter für ausgiebig Stimmung, indem er seine Gäste mit gewohntem Witz und Charme aufs Korn nimmt. Besonders Astrid muss sich seinen neugierigen Fragen stellen – und dabei geht es vor allem um ihr Liebesleben. Der Moderator lässt nicht locker, bis sie genervt kontert: „Wollen sie auch mal meine Schwester interviewen?“ An den beiden Schwestern scheint Lichter sichtlich Gefallen gefunden zu haben!

„Bares für Rares“: Horst Lichter stichelt weiter

Denn kaum ist der erste Schlagabtausch vorüber, legt Horst Lichter schon wieder nach. So möchte er Astrid und Katrin sogar dazu überreden, ihr Erbstück nicht an die Händler zu verkaufen! Und das trotz hoher Expertise von 2.200 bis 3.000 Euro. Eine Summe, die definitiv über dem Wunschpreis der Schwestern lag, die bereits mit 1.500 Euro zufrieden gewesen wären.

„Machen wir oder wollt ihr nicht? Ist euch das zu viel Geld?“, stichelt Horst Lichter geschickt weiter. „Doch, wir machen das“, lassen die beiden daraufhin selbstsicher verlauten. Aber Horst gibt nicht so schnell auf: „Bekomme ich euch wirklich nicht überredet?“ Ein letzter Versuch, denn es scheint, als hätte er selbst ein Auge auf das Weizenglas geworfen und würde es gerne seiner Trödelsammlung hinzufügen.

Am Ende muss Horst Lichter allerdings bei „Bares für Rares“ klein beigeben. „Hach, dann müssen die Händler halt ihre Kohle ausgeben“, sagt er mit einem enttäuschten Seufzer.