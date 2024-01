„Bares für Rares“: Fake-Vorwürfe werfen Schatten auf Show – ZDF-Star wird deutlich

Seit zehn Jahren begeistert die ZDF-Sendung „Bares für Rares“ die Zuschauer hierzulande. Von überraschenden Expertisen über spannende Bietergefechte der Händler bis hin zu üppigen Geldregen: Die Show ist für ihre Wendungen und Überraschungen bekannt.

Ebenfalls bekannt sind mittlerweile auch die Händler und Experten von „Bares für Rares„. Sie sind über die Jahre zu bekannten TV-Persönlichkeiten geworden und sind längst auch über die ZDF-Sendung hinaus im Fernsehen zu sehen.

In einem Interview sprechen Albert Maier und Wendela Horz nun offen über die Dreharbeiten – und finden klare Worte zu den Fake-Vorwürfen gegen die Sendung.

„Bares für Rares“ fake? Experten sprechen Klartext

In der Vergangenheit wurden immer wieder Stimmen laut, die der ZDF-Sendung vorwerfen, sie sei fake. Doch läuft „Bares für Rares“ wirklich nach einem Drehbuch ab? In einem Interview mit der „Webtalkshow“ äußern sich Albert Maier und Wendela Horz jetzt zu den Anschuldigungen mancher Zuschauer.

Der erste Vorwurf mancher Kritiker: Die Experten bekommen die Raritäten schon vor der Expertise zu sehen und können sich demnach darauf vorbereiten, was sie dazu sagen. Das stimmt so nicht, erklärt Wendela Horz: „Wir bekommen die Sachen in der Sendung wirklich zum ersten Mal in die Hand. Manchmal haben wir Glück und dürfen ein Foto sehen.“ Ihr Kollege fügt hinzu: „Manchmal bekommen wir sie 10 Minuten davor, manchmal 30 Minuten davor.“

„Bares für Rares“: Experten geben Blick hinter die Kulissen

Diese Frage dürften sich viele Fans der Kult-Sendung gefragt haben: Wie oft finden die Dreharbeiten im Jahr statt? „Wir schaffen am Tag so zwei Sendungen. Ungefähr 60 bis 70 Tage im Jahr“, sind sich beide einig. Sowohl Albert Maier als auch Wendela Horz haben auch nach vielen Jahren immer noch Spaß an der Sendung. Doch etwas Aufregung ist dann doch noch dabei. „Der Druck ist enorm und es ist wirklich anstrengend. Wenn wir abends vom Set weggehen, dann sind wir alle erst mal platt“, erzählt die Schmuckexpertin.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.