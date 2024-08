„Bares für Rares“: Nach überraschender Expertise – Kandidatin macht auf dem Absatz kehrt

Wenn eine Sendung im deutschen TV für überraschende Wendungen gut ist, dann ist es wohl „Bares für Rares“. Für manch einen Kandidaten kam es in der ZDF-Trödelshow schon einige Male anders als sie dachten.

Entweder war es die Expertise, die ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht oder die Händler von „Bares für Rares“. Im Fall von Monika Höhn aus Köln sind es die potenziellen Käufer, die einfach nicht so wollen wie sie.

„Bares für Rares“-Kandidatin bei Expertise überrascht

Die Kandidatin kommt mit einem Kellerfund zu „Bares für Rares“. Dabei handelt es sich um ein kleines, rotes Modellauto samt Originalkarton und Zubehör. „Wir wollten es schon fast wegschmeißen“, erklärt die 68-Jährige im Interview. Bei Experte Sven Deutschmanek gibt es allerdings keine guten Nachrichten.

Es tauchen einige Probleme bei dem Modellauto auf. Die Verpackung gehört nicht zu dem Modell, sondern zu einer vorherigen Serie des Miniautos. Und es gibt noch einen Haken: Der Fernlenkdraht ist defekt. Somit kann man das Modellauto nicht so benutzen, wie man es eigentlich sollte.

Dennoch wünscht sich Monika Höhn 400-500 Euro für ihren Kellerfund. Da die Karosserie in einem guten Zustand ist und man den Draht auch noch reparieren lassen könnte, kommt Sven Deutschmanek auf eine Schätzung von 250-300 Euro. Das nimmt die Kölnerin schulterzuckend an und macht sich auf den Weg in die Verhandlung.

„Bares für Rares“: Händler machen dicht

Im Händlerraum ist die erste Frage natürlich die nach der „Fahrttüchtigkeit“ des kleinen Flitzer. Als die Kandidatin den defekten Draht erwähnt, machen bereits einige Händler zu. Elke Velten-Tönnies, Steve Mandel, Benjamin Leo Leo und David Suppes sind raus. Einzig und allein Daniel Meyer macht der Kölner ein Angebot über 120 Euro.

„250 Euro müssten es schon sein“, so Monika Höhn. Doch Daniel Meyer möchte nicht so tief in die Tasche greifen. „Dann nehme ich es mit, lasse es reparieren und verkaufe es dann“, sagt die Kandidatin und macht auf dem Absatz kehrt. Schade!

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.