„Bares für Rares“: Ehepaar liefert Kuriosität – „Ist das Kunst oder kann das weg?“

„Bares für Rares“ ist ein Pflichttermin für jeden Trödelfan und aus dem Fernsehprogramm des Senders ZDF nicht mehr wegzudenken. Moderator Horst Lichter führt bereits seit der ersten Folge im Jahr 2013 durch das beliebte Format.

Bei „Bares für Rares“ bringen ganz gewöhnliche Menschen antike Schätze mit ins Studio, die sie für bares Geld an einen der fünf Trödelhändler verschmökern wollen. In der Ausgabe von Samstag (24. Februar) bringt ein sympathisches Ehepaar eine ganz besondere Kuriosität mit in die Sendung.

„Bares für Rares“: Speicherkarte sorgt für Faszination

Das Ehepaar Werner und Lotti Tillmanns aus Krefeld erreicht das „Bares für Rares“-Studio bestens gelaunt. Im Gepäck haben die Rentner eine rote Schachtel, in der sich die Kuriosität der aktuellen Folge versteckt. Die sogenannte Ringkern-Speicherplatte, die das Ehepaar den Händlern verkaufen möchte, hat Werner im Jahr 1981 von einem Freund geschenkt bekommen. Die Speicherkarte kann gerade einmal 32 Buchstaben speichern und ist für die Saturn-Rakete des Apollo-Mond-Programms erfunden worden. Auch Moderator Horst Lichter hat eine Kuriosität wie diese noch nie gesehen und sagt erstaunt: „Mein Gott, was wir hier alles haben, ich liebe Bares für Rares. Mehr von so verrückten Klamotten!“ Experte Detlev Kümmel schätzt den Wert der kleinen Speicherkarte auf 100 Euro, das Ehepaar hätte gerne 300 Euro für das technische Objekt.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Auch die „Bares für Rares“-Händler zeigen sich zunächst verwirrt über die kleine Speicherkarte, die nun vor ihnen liegt. Händlerin Esther Ollick fragt belustigt: „Ist das Kunst oder kann das weg?“ Das Ehepaar Tillmanns betritt das Studio und die Verhandlungen beginnen. Zunächst bieten die fünf Händler 50, 60 und 90 Euro. Diese Summen sind dem Ehepaar jedoch zu wenig, weshalb Ollick 150 Euro bietet, um die Speicherplatte als Hochzeitsgeschenk zu verwenden. Doch plötzlich bekunden auch die anderen Händler großes Interesse an dem kleinen Gerät und überbieten sich gegenseitig. Schlussendlich verkauft Werner seine Kuriosität für stolze 200 Euro an Händler Julian Schmitz-Avila.

Die „Bares für Rares“-Teilnehmer freuen sich über die Summe, die die Einschätzung des Experten sogar übertrifft. Mit dem Geld wollen Lotti und Werner Tillmanns einen Kurzurlaub finanzieren.