„Bares für Rares“: Bauschutt-Fund macht fassungslos – „Waaas!?“

Was für ein Knaller bei „Bares für Rares“!

Ein Zufallsfund sorgt für Fassungslosigkeit im Pulheimer Walzwerk. Robert Turkovic und seine Mutter Darinka bringen ein Gemälde der besonderen Art mit. „Ich habe letztes Jahr eine Altbauwohnung gekauft in Hamburg, und es lag da mitten in meinem Bauschutt“, so der Studio-Gast. Die große Frage: Ist das Bild echt und was ist es wert?

„Bares für Rares“: Experte überbringt die Nachricht

Darinka hofft auf 500 Euro, um ihren Enkeln eine Freude zu machen. Doch Experte Colmar Schulte-Goltz (51) hat eine echte Überraschung parat. „Ein wunderbares Beispiel für Stillleben-Malerei“, schwärmt Schulte-Goltz über das Werk des niederländischen Malers Cornelis Johannes van Hulsteijn. Ein Blumenstrauß, der Vergänglichkeit symbolisiert. Der Clou: Ein Hinweis auf der Rückseite bestätigt die Echtheit.

Der Schätzpreis? Satte 2.200 bis 2.400 Euro! Darinka ist sprachlos: „Waaas!?“ Für den Enkel ist jetzt sogar der Führerschein drin. Auch Robert kann sein Glück kaum fassen. Im Händlerraum geht’s weiter. Das Bild begeistert alle. Wolfgang Pauritsch (53) lobt den „wunderschönen Blumenstrauß“. Julian Schmitz-Avila (38) ist hin und weg, Susanne Steiger (42) zeigt ebenfalls Interesse.

Doch es kommt zum Bietergefecht zwischen Schmitz-Avila und Pauritsch. Der Preis klettert auf 1.600 Euro. Schmitz-Avila fleht: „Ich hätte es sehr gerne, wirklich!“ Er bekommt den Zuschlag und jubelt: „Ich habe wirklich eine große Freude an dem Gemälde.“

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Folgen gibt es auch in der ZDF-Mediathek.