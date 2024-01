„Bares für Rares“: Bittere Entscheidung! ZDF-Zuschauer müssen jetzt stark sein

Für viele ZDF-Zuschauer gehört „Bares für Rares“ zum täglichen Pflichtprogramm. Schließlich bringen die Kandidaten immer wieder neue Schätze zu Moderator Horst Lichter und der illustren Runde aus Experten und Händlern.

„Bares für Rares“ wird also nie langweilig – doch wer sich diese Woche auf den ZDF-Klassiker gefreut hat, muss mit einer Enttäuschung rechnen. Statt der Trödel-Show gibt es am Mittwoch, Donnerstag und Freitagmittag Sport im Programm.

„Bares für Rares“ tagelang aus TV-Programm gestrichen

Normalerweise ist für viele ZDF-Zuschauer montags bis freitags um 15.05 Uhr „Bares für Rares“-Zeit. 55 Minuten lang können Fans Moderator Horst Lichter, den Experten um Heide Rezepa-Zabel und den Händlern um Fabian Kahl beim Entdecken, Feilschen und Bieten zusehen. Diese Woche ist allerdings alles anders.

Nachdem „Bares für Rares“ noch am Montag und Dienstag regulär im TV lief, bringt das ZDF am Mittwoch (10. Januar) ein anderes Programm. So läuft ab 14.05 Uhr bis 16 Uhr der Biathlon Weltcup der Frauen über 4×6 Kilometer, live übertragen aus Ruhpolding in Bayern. Moderiert wird das Ganze von Alexander Ruda, der deutsche Biathlet Sven Fischer kommentiert als Experte.

„Bares für Rares“ fällt die ganze restliche Woche aus

Am Donnerstag (11. Januar) zeigt sich beim Blick ins TV-Programm ein ähnliches Bild. Von 14.05 Uhr bis 16 Uhr zeigt das ZDF den Biathlon Weltcup der Herren über 4x 7,5 Kilometer, „Bares für Rares“ entfällt ersatzlos. Das Sport-Event wird wie am Vortag live aus Ruhpolding übertragen und von Alexander Ruda moderiert, dem Sven Fischer als Experte zur Seite steht.

Am Freitag (12. Januar) wird „Bares für Rares“ ebenfalls vom Biathlon Weltcup ersetzt, diesmal geht es um 7,5 Kilometer-Sprint der Frauen. Wer in den nächsten Tagen dennoch nicht auf die ZDF-Show verzichten möchte, kann sich bereits ausgestrahlte Folgen in der ZDF-Mediathek anschauen.