Seit Tag eins ist ZDF-Moderator Horst Lichter das Bindeglied zwischen Kandidaten und Experten. Es ist sein Gesicht, welches die potenziellen Verkäufer als erstes zu sehen bekommen. Das Pläuschen zu Beginn jeder Expertise ist mittlerweile auch gang und gäbe bei „Bares für Rares“.

Und auch mit den Expertinnen und Experten selber versteht sich Horst Lichter prächtig. Ein Scherzchen mit Albert Maier, ein Kompliment für Dr. Heide Rezepa-Zabel oder ein Pläuschen mit Sven Deutschmanek: Die Stimmung am Expertentisch von „Bares für Rares“ ist stets ausgelassen. Doch am Freitag (14. Juli) wird es plötzlich unruhig während der Expertise.

„Bares für Rares“: Lichter grätscht dazwischen

Kandidat Matthias Leckel aus Bonn kommt mit einem Anstecker zu „Bares für Rares“. Die Brosche hat die Form einer Libelle und begeistert sowohl Expertin Heide Rezepa-Zabel als auch den Moderator. Während sie sich das Schmuckstück sorgfältig anschaut, quatscht Horst Lichter mit dem 70-jährigen Verkäufer.

Als die Kunsthistorikerin gerade mit ihren Ausführungen starten wollte, unterbricht sie ihr Kollege prompt und schneidet ihr das Wort ab. „Heide, darf ich was tun?“, fragt der Moderator. Was hat der 61-Jährige bloß vor?

Lichter greift Expertin unter die Arme

In der ZDF-Trödelshow werden Schmuckstücke immer auf einem schwarzen Kasten platziert, damit er besonders gut zur Geltung kommt. Während ihrer Expertise hält Heide Rezepa-Zabel das Kästchen mit einer Hand und erklärt mit der anderen, aus welchem Material die Brosche besteht. Das kann Horst Lichter nicht mitansehen und holt eine Stütze für das Kästchen hervor.

„Das macht mich nervös, dass du das Ding immer so halten musst. Ist das so in Ordnung?“, fragt er die Expertin. Diese lobt diese „wunderbare Idee“ und fährt anschließend mit der Expertise fort. So einen aufmerksamen Kollegen wünscht sich heute wohl jeder.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.