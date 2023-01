„Bares für Rares“-Händler Waldi teilt übles Video aus dem Krankenhaus – „Habe es überlebt“

Große Sorge um „Bares für Rares“-Händler Waldi! Der 55-Jährige teilt gerade ein besorgniserregendes Video aus dem Krankenhaus.

Das sieht gar nicht gut aus: „Bares für Rares“-Star Waldi meldet sich auf Instagram bei seinen rund 23.200 Followern aus dem Krankenzimmer. In dem kurzen Clip ist zu sehen: Die Schulter des ZDF-Stars ist dick einbandagiert! Außerdem trägt er eine Armstütze um seine linke Körperseite.

„Bares für Rares“-Star wurde an der Schulter operiert

„Ich hab es überlebt. Dank super Ärzten nach vier Tagen endlich wieder nach Hause“, schreibt der Kult-Händler zu dem Video dazu. Er wurde an der Schulter operiert. Die OP sei gut verlaufen, wie er seinen Fans in dem Clip verrät.

„Guckt mal an, was die mit mir gemacht haben: Spritzen, operiert bin ich worden. Aber heute geht’s nach Hause. Gott sei Dank. Die Schulter-OP ist gut verlaufen, tut aber mächtig weh“, erklärt er seinen Anhängern in dem Video, welches ihn vor seinem Krankenbett zeigt. „Ich freu mich, heute Nacht wieder in meinem Bett zu schlafen.“

„Bares für Rares“: Waldi bekommt zahlreiche Genesungswünsche

Von seinen Fans erhielt Waldi bereits zahlreiche Genesungswünsche unter dem Instagram-Beitrag. „Alles Gute, lieber Waldi. Musst noch Geduld haben, bis alles wieder 100 Prozent in Ordnung ist, aber wird schon!“, „Oh man, oh man! Das Schlimmste ist hinter dir, nur noch bergauf für dich! Gute Besserung! Und take it easy“ und „Nimmst aber auch alles mit, aber Unkraut vergeht nicht. Gute Besserung, allet wird jut mein Engelchen“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Instagram-Post.

„Also ich würd dir 80 Euro für die Schulter geben, dann ist dat Dingen aber auch jut bezahlt“, witzelt eine andere Person in den Kommentaren. Waldi wird von „Bares für Rares“-Fans auch liebevoll 80-Euro-Waldi genannt. Der Grund: Als sein Markenzeichen gelten Erstgebote von 80 Euro für oft auch höherwertige Objekte. Bleibt nur zu hoffen, dass Waldi schon bald wieder ganz gesund ist und wieder munter weiterbieten kann.