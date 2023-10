Barbara Schöneberger und Günther Jauch gehen drastischen Schritt – es passiert vor laufender Kamera

Es war ein regelrechtes Talkshow-Fest, zu dem Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt am Freitag (13. Oktober) zu der 100. Ausgabe der NDR-Talkshow luden. Neben vielen ehemaligen Moderatoren der Sendung hatten die Gastgeber unter anderem auch Günther Jauch, Caroline Kebekus, Mario Barth und Markus Maria Herbst zu Gast.

Es gab viele Anekdoten aus 100 Folgen der NRD-Talkshow, Cocktails und das ein oder andere intime Geständnis in geselliger (Stargast-) Runde. Besonders RTL-Moderator Günther Jauch gab sich offen, plauderte über sein sonst gut gehütetes Privatleben und entschied sich mit Barbara Schöneberger zu einem einschneidenden Schritt.

Barbara Schöneberger und Günther Jauch: „Ja, ich will“

Diese Jubiläums-Ausgabe der NDR-Talkshow werden die Beteiligten wohl nicht so schnell vergessen – vor allem für Barbara Schöneberger und Günther Jauch ist nach diesem Abend wohl nichts mehr so, wie es war. Die „Denn sie wissen nicht, was passiert“-Kollegen trafen in der Sendung eine weitreichende Entscheidung, als es um das Thema Siezen und Duzen ging.

„Ich werde am häufigsten gefragt, wenn ich auf meinen Job angesprochen werde, siezt Du den Herrn Jauch wirklich?“, gesteht Schöneberger in der Runde. „Ich kam nie auf die Idee, Sie zu duzen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass es in Ihrem Umfeld wirklich sehr wenig Leute gibt, die Sie duzen…“, sagt sie an Jauch gerichtet. Der lässt sich nicht lange bitten: „Spür ich da ein Restbedürfnis bei Ihnen?“ Nach einem kurzen Spannungsmoment folgt der alles entscheidende Satz: „Barbara, ja, ich will.“

Das anschließende Anstoßen mit einem Glas Sekt besiegelt den Schritt der TV-Ikonen, doch Barbara Schöneberger kommen schnell Zweifel. „Ich weiß nicht, ob es ich durchhalte auf die Dauer“, schließlich habe sich die 49-Jährige so an das „Herr Jauch“ gewöhnt. „Es geht mir noch etwas schwer über die Lippen, aber wir kriegen das hin.“

Günther Jauch erzählt von seiner Hochzeit – „Sexbomb“

Nicht nur, dass Günther Jauch Barbara Schöneberger das „Du“ anbietet, auch gegenüber den anderen Stars und den Zuschauern der Talkshow wird er persönlich, erzählt von seiner Hochzeit.

„Wir hatten irgendwie keine Band und dann haben sich welche angeboten“, erzählt der „Wer wird Millionär?“-Moderator über die Planung. „Dann habe ich gesagt, ich habe nur einen Wunsch: ‚Love is in the air‘ möchte ich nicht hören heute Abend.“ Tatsächlich war das genau der erste Song, den die Band dann spielte.

Barbara Schöneberger wirft ein, dass es ja auch schwer sei, das passende Musikstück für die eigene Hochzeit zu finden: „Welches Musikstück würde man spielen, was einem das Leben bedeutet? Da muss man sich für ein, zwei Stücke entscheiden, wo man sagt: ‚Die symbolisieren jetzt wirklich alles.'“ „Sexbomb“, platzt es da aus Jauch heraus, das ganze Studio lacht. Dann wohl lieber doch „Love is in the air“…