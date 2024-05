Rivalitäten zwischen Bierkönig und Megapark? Ballermann-Star räumt mit Gerüchten auf

Wer zum Feiern an den Ballermann reist, landet mindestens einmal in einem der zwei größten Partyzentren der Playa de Palma: dem Megapark oder dem Bierkönig. Tagtäglich amüsieren sich die Urlauber vor Ort bei dem ein oder anderen alkoholischen Getränk und schauen sich die Live-Acts auf der großen Bühne an.

Doch über die Jahre hat sich am Ballermann das Gerücht herumgesprochen, dass der Megapark und der Bierkönig Rivalen seien. In einem Interview mit dem Ballermann-Star Daniel „Samu“ Samorey wollte diese Redaktion wissen, was dran ist. Die Antwort des 39-Jährigen könnte dabei klarer nicht sein.

Ballermann: Kampf zwischen Megapark und Bierkönig?

Hinter den Kulissen ist von Rivalitäten oder gar Hass zwischen den beiden „Häusern“ keine Spur, wie Ballermann-Star Samu deutlich macht: „Das ist Quatsch. Ich kann da nur für mich sprechen, aber ich bin zum Beispiel in der gleichen Agentur, wie eigentlich hauptsächlich Bierkönig-Künstler.“

++ Mallorca: Nazi-Parolen am Ballermann? Künstler macht knallharte Ansage ++

Weiter erzählt der Megapark-Sänger: „Wir sprechen da von Julian Sommer, Frenzy und auch Mia Julia. Das spielt absolut kein Thema außerhalb unserer Läden. Wir essen zusammen, wir gehen was zusammen trinken. Das ist wirklich gar kein Thema.“ Rivalitäten zwischen den einzelnen Künstlern ist also nicht vorhanden. Ganz im Gegenteil.

„Man schaut schon mal rüber“

Laut Samu können die Künstler sogar voneinander profitieren – egal, ob man auf der Bühne des Bierkönigs oder des Megaparks steht. „Man schaut schon mal rüber, was anders und vielleicht sogar besser macht. Aber das ist überhaupt kein Problem“, sagt der 39-Jährige.

++ Urlaub auf Mallorca: Ballermann-Tourist bietet irres Angebot bei Kleinanzeigen ++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Außerdem fügt er hinzu: „Klar guckt man schon mal nach links und nach rechts. Aber wenn ich jetzt um 12 Uhr auftrete, dann sage ich nicht ‚Ich trete gegen jemanden aus dem Bierkönig an.'“ An den Gerüchten ist laut dem Megapark-Star also nichts dran…