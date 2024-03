„Bachelorette“-Star Sharon Battiste findet deutliche Worte – „Unser größtes Geschenk“

Als „Bachelorette“ verzauberte Sharon Battiste im Jahr 2022 die Fernsehzuschauer des Senders RTL. Zuvor erlangte die 32-Jährige als Schauspielerin in der RTL2-Serie „Köln 50667“ Bekanntheit.

Während ihrer Teilnahme an der „Bachelorette“, machte Sharon Battiste ihren kreisrunden Haarausfall öffentlich und setzt sich seither in der Öffentlichkeit für mehr Selbstakzeptanz ein. In einem aktuellen Interview spricht das Model über seinen Lernprozess und das vorherrschende Schönheitsideal.

„Bachelorette“-Star zeigt klare Haltung

„Bachelorette“-Star Sharon Battiste ist mit sich selbst im Reinen und strahlt auf ihrem Instagram-Profil eine gewisse Zufriedenheit aus. Am Wochenende besuchte der Fernsehstar nun die sogenannte „Miss Germany“-Wahl in Rust und verriet in einem Interview mit dem Sender RTL, wie er zu sich selbst gefunden hat.

Battiste berichtet: „Ich durfte mich vor zwei Jahren einfach noch mal neu kennenlernen und neu entdecken. Und da habe ich auch ganz viel über mich gelernt, über Selbstliebe und Selbstbewusstsein.“ Auch liebestechnisch läuft es für die 32-Jährige wie am Schnürchen, gemeinsam mit ihrem als „Bachelorette“ auserwählten Partner Jan Hoffmann lebt die Influencerin in Hannover.

Bei der diesjährigen „Miss Germany“-Wahl darf Sharon Battiste als Jurorin agieren. Der „Bachelorette“-Star trägt sein Herz auf der Zunge und berichtet im Interview mit RTL: „Schönheit bedeutet für mich in allererster Linie ganz viel Selbstliebe und Selbstakzeptanz, denn Schönheit kommt von innen. Wir können uns jeden Tag neu entdecken und neu entfalten. Und ich glaube, das ist unser größtes Geschenk.“ Aussagen wie diese machen den Fernsehstar auch für die jüngere Generation zu einem Vorbild in Sachen Selbstakzeptanz.

Wann bei Sharon Battiste und ihrem Partner die Hochzeitsglocken läuten, ist noch unklar. Das Gefühl der Liebe hat der „Bachelorette“-Star anscheinend bereits vor der Teilnahme an der RTL-Show in sich selbst gefunden.