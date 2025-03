„Bachelorette“-Star mit überraschender Beichte – „Hab noch gekämpft“

Es schien DAS RTL-Traumpaar der „Bachelorette„-Welt zu sein – Sharon Battiste und ihr Auserwählter Jan Hoffmann! Nach der Schock-Nachricht einer zwischenzeitigen Trennung des Paares, fanden beide wieder zueinander. Mitte Februar verkündete die ehemalige „Bachelorette“ Sharon dann jedoch das endgültige Liebes-Aus.

Nur die Zeit halt alle Wunden – nachdem es die vergangenen Wochen ruhig um Jan Hoffmann wurde, meldet er sich nun auf Instagram zu Wort. In einem emotionalen Statement erklärt er, dass die Trennung nicht von seiner Seite aus kam und er alles daran setzte, um die Beziehung zu retten!

„Bachelorette“-Star bezieht Stellung

Sharon verkündete im Februar auf Instagram: „Wir sind kein Paar mehr. Diese Entscheidung war alles andere als leicht und ist für uns beide sehr emotional.“ Nun meldet auch Jan sich erstmals bei seinen Fans: „Anfang des Jahres hat sich Sharon relativ unerwartet von mir getrennt. Für mich eine Katastrophe, hat mir extrem den Boden unter den Füßen weggerissen. Das war nichts, was ich wollte.“

Weiter erklärt er: „Ich hab natürlich noch gekämpft, man gibt ja nicht so einfach auf. Hat nicht funktioniert, sie wollte nicht. Damit war dann der Cut und wir hatten seitdem keinen Kontakt mehr und werden auch keinen Kontakt mehr haben.“ Damit sei das Thema ein für alle Mal für ihn beendet und er bittet seine Fans keine weiteren Nachfragen zu stellen.

„Bachelorette“-Star erhält gleich zwei Horror-Nachrichten

Doch das war nicht der einzige Grund für seine Abwesenheit in den sozialen Medien. Während Jan mit Trennungsschmerz zu kämpfen hatte, ereilte ihn eine weitere Horror-Nachricht: Bei seinem Vater wurde ein Tumor entdeckt! „Der Tumor war hinten im Hals unter der Zunge, hat auch schon in die Lymphen gestreut. […] Das war natürlich ein purer Schock“, gesteht der einstige „Bachelorette“-Kandidat in seiner Instagram-Story.

Im Zuge dessen fordert er seine Zuschauer dringend dazu auf, einen Arzt zu kontaktieren, wenn sie körperliche Veränderungen bemerken. Um ein tieferes Bewusstsein dafür zu schaffen, betont er: „Mein Vater hatte keine Schmerzen. Er hatte einen Knubbel und ist zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt gegangen und es kam einfach heraus, er hat einen Tumor.“

Trotz des tief sitzenden Schocks tritt Jan seine bereits geplante Portugal-Reise an. Für viele sei diese Entscheidung wahrscheinlich nicht nachvollziehbar, aber er habe die Zeit für sich gebraucht. Nun ist er auch in den sozialen Medien zurück und hat gute Neuigkeiten zu verkünden: „Stand heute kommt Papa morgen raus, es geht ihm gut, alle Schläuche sind raus, der Tumor ist raus. Es gibt jetzt noch weitere Behandlungen […], aber es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Das sah vor einer Woche noch nicht so aus. Wir sind alle glücklich und […] froh, dass dieser Horror vorbei ist.“