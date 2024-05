„Bachelor“-Star ist verlobt! Diese Bilder sprechen für sich – „Hätte es mir nicht schöner vorstellen können“

Sie hat “Ja” gesagt! 2019 dachte Jennifer Lange noch in TV-„Bachelor“ Andrej Mangold die große Liebe gefunden zu haben. Doch nach zwei Jahren Beziehung trennte sich das Paar wieder. Für die Kandidatin ein Glück, denn schon bald darauf fand sie in Darius Zander den Mann, mit dem sie nicht nur aktuell ein Kind erwartet, sondern den sie auch zum Ehemann nimmt.

Am Sonntag (26. Mai) ließen die einstige „Bachelor“-Teilnehmerin und ihr Freund die Bombe platzen: Sie sind verlobt!

„Bachelor“-Kandidatin ist verlobt

Auf Instagram sieht man Bilder des romantischen Moments. Bei traumhafter Kulisse am Strand an einem süß hergerichteten Picknick-Platz stellte Darius seiner schwangeren Liebsten die Frage aller Fragen.

„Ja zu Dir, ja zu Uns, ja zur Liebe. Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Danke von Herzen für diesen wundervollen Tag, an diesem wunderschönen Ort. Wir freuen uns so sehr auf alles, was kommt“, schreibt Jennifer nach der Verlobung zu den Fotos. Auf einem hält sie stolz ihren funkelnden Verlobungsring in die Kamera.

Inhalt von Instagram anzeigen

Ihre Fans feiern die beiden für die tollen News. So heißt es bei Instagram unter anderem in den Kommentaren:

„Ich hab’s dir damals gesagt, ihr werdet heiraten. OMG, freue mich so für euch“

„Oh wie schön. Ich freu mich mega für Euch, herzlichen Glückwunsch“

„Wow wie krass schön- herzlichen Glückwunsch!!! Manche Männer wissen einfach, wie es geht- herrrrrrlich!!!!!“

„Oh wie toll und was für ein wunderschöner Ort. Herzlichen Glückwunsch“

Jetzt gibt es für den „Bachelor“-Star also doppeltes Glück: Nicht nur wird das ersehnte Babyglück nicht mehr lange auf sich warten lassen – Jennifers Babybauch ist schon sichtbar rund –, auch darf sie nun ihre große Liebe heiraten. Wann genau das sein wird, hat das Paar noch nicht bekannt gegeben.