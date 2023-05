„Bachelor“-Finale: SIE bekommt die letzte Rose – Zuschauer wütend! „Falsche Entscheidung“

„Ich krieg das nicht hin, wirklich…“ Es sind Worte, die „Der Bachelor“ David Jackson kurz vor der letzten Rosenvergabe im Finale sagt. „Ich habe heute Abend zwei Frauen vor mir stehen, zwei super unterschiedliche Frauen, mit denen ich mir beide eine Zukunft vorstellen kann und für die ich beide Gefühle aufgebaut habe.“ Der Single-Mann hat offenbar ein Problem: Er hat Gefühle sowohl für Angelina als auch für Lisa.

Im Finale, das bereits bei RTL+ abrufbar ist, muss sich David aber endgültig entscheiden. Und das tut „Der Bachelor“ schließlich auch. Doch wer ist seine Auserwählte?

„Der Bachelor“: ACHTUNG, Final-Spoiler!

Schon die letzten Dates hätten unterschiedlicher – eben wie die Kandidatinnen selbst – nicht sein können. Mit Lisa begnügt sich der RTL-Junggeselle auf der Kartbahn, mit Angelina wird ein Adler hautnah besichtigt. Romantisch wir es anschließend für beide Ladys noch. Kuscheln, gemeinsame Bilder anschauen aus der Zeit beim „Bachelor“ und zu guter Letzt noch eine Übernachtung!

Und dann ist der Moment gekommen. „Der Bachelor“ steht bei der Rosenvergabe vor der wohl wichtigsten Entscheidung. David: „Wird nicht einfach“. Das wird es in der Tat nicht. Zumindest für Lisa nicht. Sie ist nicht diejenige, mit der David am Ende die RTL-Show verlässt. Seine Wahl fällt auf Angelina.

Seine Gefühle für sie sind einfach stärker, wie er im TV zugibt. „Wenn man sich in einen Menschen verliebt, dann will man mehr über den Menschen erfahren. Und mehr mit dem Menschen lernen und ich möchte dir an der Stelle sagen, dass ich mich in dich verliebt habe. Und es würde mir unendlich viel bedeuten, wenn du diese letzte Rose annimmst.“

Angelina nimmt die Rose natürlich an: „Ich habe mich auch in dich verliebt. Ich lass‘ dich nicht mehr los.“

„Bachelor“-Finale: Zuschauer enttäuscht

Die Zuschauer, die das „Bachelor“-Finale schon gesehen haben, sind gespaltener Meinung. So heißt es in den Kommentaren auf Instagram: „Falsche Entscheidung“ oder „Leider gewinnt Angelina“. Für andere „Bachelor“-Fans ist ganz klar: „Es ist vollbracht, die Hexe ist raus“ oder „Bin so froh, dass Angelina eine Rose bekommen hat und im Finale steht, sie hätte die letzte Rose am meisten verdient.“

Mehr News dazu:

Ob Angelina und David noch ein Paar sind, werden die beiden nächsten Mittwoch (10.Mai) beim großen „Bachelor“-Wiedersehen mit Frauke Ludowig verkünden.