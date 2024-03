Baby-News bei RTL-Star Lola Weippert? – „Ich muss was verkünden“

Sie ist ein wahrer Sonnenschein und immer auf dem Sprung. Lola Weippert kommt selten zur Ruhe. Die Moderatorin von RTL-Formaten wie „Temptation Island“ und „Prince Charming“ ist auf den roten Teppichen des Landes zu Hause und lässt keine Veranstaltung aus.

Auch als Influencerin macht Lola Weippert eine gute Figur, dem Instagram-Profil des RTL-Stars folgen stolze 690.000 Menschen. Doch nun stellt sich die Moderatorin einer Frage, die die meisten Prominenten eher vermeiden würden.

Lola Weippert präsentiert ihren Bauch

Als Person des öffentlichen Interesses muss Lola Weippert sich täglich kritische Kommentare über ihr Aussehen anhören. Doch eine Frage, die ihr ein Fan nun stellte, möchte die 27-Jährige nicht unbeantwortet lassen. „Bist du schwanger?“ lautet die Nachfrage, die ein Follower der Moderatorin ihr auf Instagram zukommen ließ. Auf eine Antwort ließ der Fernsehstar nicht lange warten.

„Ich muss euch noch kurz was verkünden, Achtung“, flüstert Lola Weippert in die Handykamera und macht dann ein paar Schritte zurück. Die Moderatorin trägt ein enges weißes Kleid, in dem figurbetonten Kleidungsstück zeichnet sich eine Wölbung ihres Bauches ab. Doch lange lässt Weippert ihre Fans nicht zappeln und löst auf: „Ich wollte euch nur eins sagen: „Die haben echt gute Bowls dahinten, die sind der Hammer.“

Damit auch die letzte Person das Grübeln über eine mögliche Schwangerschaft aufgeben kann, klärt der Fernsehstar dann endgültig auf und berichtet: „Bist du schwanger? Nee, ich hab einfach nur einen Blähbauch, weil ich sehr gerne und sehr viel esse. Ich trag den mit Stolz!“ Lola Weippert scheint ihren Körper voll und ganz akzeptiert zu haben.

Zuspruch vonseiten der Fans

Lola Weipperts Fans lieben die authentische und selbstbestimmte Art des Fernsehstars. Unter dem Instagram-Video der Moderatorin finden sich reihenweise bestärkende Kommentare wieder.

Ein Follower kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Ein Food-Baby ist absolut normal und süß.“ Und ein weiterer Fan schreibt: „Du bist einfach toll. Danke, dass du das mit uns teilst. Wir sind nicht allein und ein ständig flacher Bauch ist nicht die Norm.“ Auf die Unterstützung der Fangemeinde kann sich der RTL-Star auf jeden Fall verlassen.

Mit ihrem selbstbewussten Video hat Lola Weippert wieder mal ein Statement für mehr Akzeptanz des eigenen Körpers gesetzt.