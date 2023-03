Neuer Asterix-Comic: Unfassbar – wird Obelix jetzt Vegetarier?

Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Asterix und Obelix sind für viele Menschen die Helden ihrer Kindheit. Die Comics rund um die Abenteuer der beiden Gallier und ihrer Freunde im Kampf gegen die Römer sind Kult, die Filme, ob als Zeichentrick oder in der Realversion mit Gérard Depardieu sind absolute Erfolgsgeschichten.

Ende Oktober erscheint der nächste Band von „Asterix und Obelix“ und es scheint, als würde dieser besonders kontrovers. So veröffentlichte der „Egmont Ehapa Verlag“ bereits erste Informationen zum neuen Comic mit dem Namen „Die weiße Iris“. Und die sind mehr als spektakulär.

Asterix-Comic thematisiert gesunde Ernährung

Bekannterweise ist das traditionelle Wildschweinessen stets eines der Highlights in dem kleinen gallischen Dorf, in dem Asterix und Obelix leben. Doch damit soll nun Schluss sein, wenn es nach einigen Bewohnern geht. Und damit nicht genug. Demnach berichtet die „Bild“, dass es im Dorf einen Trend zu gesünderem Lebenswandel und mehr Achtsamkeit geben soll. Der Name der Bewegung: „Die weiße Iris“.

Der neue Asterix-Comic erscheint Ende Oktober. Foto: Egmont Ehapa Media GmbH

Wir Obelix etwa zum Vegetarier? Schwer vorstellbar. Der Autor des neuen Asterix-Heftes, Comic-Künstler Fabcaro jedenfalls sagt deutlich: „Ich bin kein Anhänger des New Age, aber ich will diese Bewegung auch gar nicht kritisieren.“ Er wolle ihr lediglich mit Humor begegnen, so der Künstler.

„Asterix – die weiße Iris“ erscheint am 26. Oktober 2023

Die Bewegung „Die weiße Iris“ breitete sich zunächst bei den Römern aus, die von Caesar angehalten wurden, auf Fleisch zu verzichten und sich gesünder zu ernähren. Diese Bewegung schwappte dann auch auf die Gallier über. Eines ist sicher: Leichter wird es für Obelix nun sicher nicht. Die Wildschweine dürfte der neue Trend aber durchaus freuen.

Der neue Asterix-Band „Die weiße Iris“ erscheint am 26. Oktober 2023. Es ist das insgesamt 40. Album des Comichelden. „Die weiße Iris“ erscheint in über 20 Sprachen und mit einer weltweiten Startauflage von fünf Millionen Exemplaren.