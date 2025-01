ARD feiert 54 Jahre „Tatort“ – So viel kostet eine Folge

Pünktlich zum neuen Jahr wird in der ARD wieder eine neue „Tatort“-Folge eingeläutet. In „Der Stelzenmann“ ermittelt diesmal das Team aus Ludwigshafen: Lena Odentahl (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter).

Die beiden Frauen haben es mit einem brisanten Fall zu tun. Paul wird mitten auf der Straße entführt, die wohl einzige Zeugin, seine Nachbarin, wird vom Entführer getötet. Die „Tatort“-Ermittlerinnen sehen ein Muster zu einem vor neun Jahren zurückliegenden Fall, der nie aufgeklärt werden konnte. Schaffen sie es diesmal, ihn zu lösen?

Für die Ermittler-Frauen ist es jeweils der 81. und 22. Fall, an dem sie dran sind. Insgesamt sind es mittlerweile sage und schreibe schon 54 Jahre, in denen die „Tatort“-Reihe im deutschen Fernsehen läuft. Doch für eingefleischte Fans gibt es sicher immer noch Geheimnisse, die ihnen nicht bekannt sind.

Oder wusstest du, wie viel Geld für den „Tatort“ gezahlt wird?

„Tatort“: So viel wird gezahlt!

Laut „t-online“ soll die ARD jährlich rund 56 Millionen Euro ausgeben, um die Zuschauer mit neuem Krimi-Inhalt zu versorgen (Stand 2021). Das heißt umgerechnet, dass sich die Kosten pro „Tatort“-Folge zwischen 1,5 und 1,7 Millionen Euro bewegen.

Das trifft die Gebührenzahler. „Auf den ‚Tatort‘ insgesamt entfallen rund 14 Cent des monatlichen Rundfunkbeitrags von 17,50 Euro“, erklärte eine ARD-Sprecherin damals. Seit dem 20. Juli 2021 wurde der Rundfunkbeitrag auf 18,36 Euro im Monat erhöht. Damit entfallen also noch mehr Kosten des monatlichen Rundfunkbeitrags.

„Tatort“: Mord-Rekord

Gemordet wird pro „Tatort“-Folge mindestens einmal. Doch was war eigentlich die höchste Mordrate in einer Episode? Wie „Joyn“ berichtet, hält der Wiesbadener „Tatort“ aus dem Jahr 2014 bislang den Rekord, wenn es um Leichen in der Krimireihe geht. Darin wurden während einer Schießerei 54 Menschen getötet. Auf Platz zwei ist der Kieler „Tatort“, in dem 2008 14 Menschen bei einem Anschlag auf einem Rockkonzert ihr Leben verloren haben.

„Tatort“: Die berühmten Augen im Vorspann

Wem gehören eigentlich die Augen im berühmten Vorspann der „Tatort“-Reihe? Sicher jeder, der sie sieht, verbindet mit ihnen sofort den Krimi. Hier gibt es die Auflösung: Die blauen Augen gehören zu Schauspieler Horst Lettenmayer, der damals 29 Jahre alt war, als der Vorspann gedreht wurde. Das war 1970 am Münchner Flughafen Riem.

Für den legendären Augenaufschlag kassierte Lettenmayer damals 400 D-Mark.

„Tatort“: Das ist das beliebteste Ermittler-Duo

Eigentlich ist dieses Geheimnis gar nicht so geheim, denn viele Zuschauer wissen bereits, dass Frank Thiel (Axel Prahl) und Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) aus dem Münster „Tatort“ auf der Pole Position liegen, wenn es um das beliebteste Ermittlerteam geht.

Ein Quotenvergleich der Teams bestätigt es: Wenn Thiel und Boerne ihren Auftritt im „Tatort“ haben, schalten im Schnitt zwischen zwölf bzw. 14 Millionen Zuschauer ein. Weitaus mehr als bei anderen Städten.

Der neue „Tatort“-Fall „Der Stelzenmann“ läuft am 01.01. um 20.15 Uhr in der ARD.