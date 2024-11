ARD: Sabine Postel bei „Die Kanzlei“ – wenig später ist es offiziell

Am Dienstagabend (26. November) war es wieder soweit: Die ARD verwöhnte die Zuschauer zur Primetime mit einer neuen Folge der beliebten Anwaltsserie „Die Kanzlei“, die aus der Erfolgsserie „Der Dicke“ hervorgegangen ist. Seit 2015 begeistern Sabine Postel, Herbert Knaup & Co. mit ihrem brillanten Auftritt die Zuschauer und sorgt für packende Momente. Und es gibt erneut Grund zur Freude!

In der spannenden Folge mit dem Titel „Ein tiefer Fall“ musste Isa den 82-jährigen Henning Laban verteidigen, der sich mit seinem Sohn im Clinch befand. Der Sohn wollte seinen Vater zwingen, den Führerschein abzugeben, da bei ihm Alzheimer im Frühstadium diagnostiziert wurde. Ob auch diese packende Storyline Fans der Sendung bei der Stange halten konnte?

ARD: Kurz nach Ausstrahlung von „Die Kanzlei“ ist es sichtbar

Laut dem Medienmagazin „Quotenmeter“ eroberte die spannende Folge mit beeindruckenden 4,85 Millionen Zuschauern die Herzen der Fans. Das macht einen Gesamtwert von stolzen 19,5 Prozent. Auch „In aller Freundschaft“ zog mit einem dramatischen Sturm über Leipzig in den Bann. Ein Baugerüst an der Sachsenklinik brach zusammen und begrub den wohnungslosen Rolf unter sich.

+++ Auch spannend: ARD zieht endgültig den Stecker – Show-Aus nach 29 Jahren +++

Die Episode erreichte 4,01 Millionen Zuschauer und erzielte einen Marktanteil von 17,3 Prozent. Nadia Kailouli führte durch die Sendung „Report Mainz“, die sich kritisch mit intransparenten Parteispenden und der mangelhaften Versorgung mit Notfallpraxen auf dem Land auseinandersetzte. Diese investigative Sendung sicherte sich 2,51 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 12,7 Prozent.

Auch in der kommenden Folge herrscht in der Kanzlei Hochbetrieb: Zwei Frauen streiten erbittert darüber, wem eine Katze gehört, während eine andere Klientin rechtlichen Beistand sucht, um das eingefrorene Sperma ihres verstorbenen Mannes für eine künstliche Befruchtung zu nutzen. Außerdem sorgt der Schauspieler Bodo Rickert für Aufsehen, denn er „hospitiert“ in der Kanzlei, um für seine nächste Rolle zu „recherchieren“.

Die ARD zeigt eine neue Folge der Anwaltsserie am Dienstagabend (10. Dezember) um 20.15 Uhr.