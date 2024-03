ARD muss spontan Programm umkrempeln – und das ausgerechnet zur Prime Time

Die meisten ARD-Zuschauer brauchen gar nicht erst ins Programmheft schauen, denn sie wissen auch so, wann ihre Lieblingssendungen laufen. Doch an diesem Wochenende ist alles anders.

Denn der gewohnte Programm-Plan wird am Samstag (9. März) ordentlich auf den Kopf gestellt. Vor allem zur Prime Time müssen sich die ARD-Zuschauer auf eine Änderung gefasst machen.

ARD streicht Film aus Abendprogramm

„Sturm der Liebe“ oder „Rote Rosen“ sind ein Dauerbrenner am Nachmittag. Genauso beliebt sind ist aber auch die Doku-Soap „In aller Freundschaft“ oder das Magazin „Brisant“ – doch auf all diese Formate müssen die ARD-Zuschauer am Samstag verzichten. Stattdessen übertragt der Sender Wintersport.

Seit Jahren schon wechseln sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF mit der Übertragung der Wintersport-Wettkämpfe wöchentlich ab. Dafür müssen jedoch auch immer wieder andere Sendungen ihren Sendeplatz räumen. Am Samstag ging es bereits um 9.25 Uhr mit der DEL Eishockey-Bundesliga los. Weitere Winter-Highlights wie Eisschnelllauf und Skispringen folgen am Mittag und Nachmittag.

Biathlon zur Prime Time

Für gewöhnlich endet das Sportprogramm mit der Sportschau ab 18.30 Uhr, sodass sich die Zuschauer zur Prime Time auf einen packenden Film freuen können. Doch an diesem Samstag zeigt die ARD um 20.15 Uhr keinen Film, sondern Biathlon. Die Frauenstaffel geht um 20.25 Uhr in die Loipe, während die Männer um 23 Uhr um den Sieg im Sprint-Rennen kämpfen.

Grund für die ungewöhnlich späte Sendezeit ist der Austragungsort. Denn die Biathlon-Wettkämpfe finden in den USA, genauer gesagt in Soldier Hollow statt. Und der Bundesstaat Utah hängt acht Stunden mit der Zeit zurück.

Doch zumindest kann für den Sonntag (10. März) Entwarnung gegeben werden. Der „Tatort“ wird wie gewohnt um 20.15 Uhr laufen, bis dahin sind die Wintersportler durch.